Trump May Visit China This Year - Reports

US President Donald Trump may visit China this year accompanied by a delegation of businessmen, the Nikkei Asia newspaper reported.

The report said US officials are preparing plans for Trump to visit China later in 2025 with dozens of CEOs. The visit, it said, is expected to be similar to the American leader's trip to the Middle East in May.

