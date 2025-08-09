International
- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20250809/russia-to-examine-us-statements-at-armenia-azerbaijan-summit-regarding-regional-transport-links-1122585142.html
Russia to examine US statements at Armenia-Azerbaijan summit regarding regional transport links
Russia to examine US statements at Armenia-Azerbaijan summit regarding regional transport links
Sputnik International
MOSCOW, (Sputnik) - Moscow will review the comments made by the US at the Armenia-Azerbaijan summit concerning the unblocking of regional transport routes... 09.08.2025, Sputnik International
2025-08-09T15:01+0000
2025-08-09T15:01+0000
world
maria zakharova
russia
armenia
moscow
sputnik
russian foreign ministry
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/01/18/1116349601_0:61:2904:1695_1920x0_80_0_0_c226f3df2546337400d344c1d7e5f985.jpg
russia
armenia
moscow
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/01/18/1116349601_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_4f08c0c2bba9071da2a916cc5793bee0.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maria zakharova, russia, armenia, moscow, sputnik, russian foreign ministry
maria zakharova, russia, armenia, moscow, sputnik, russian foreign ministry

Russia to examine US statements at Armenia-Azerbaijan summit regarding regional transport links

15:01 GMT 09.08.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Go to the mediabankМария Захарова на пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
Мария Захарова на пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова - Sputnik International, 1920, 09.08.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Go to the mediabank
Subscribe
MOSCOW, (Sputnik) - Moscow will review the comments made by the US at the Armenia-Azerbaijan summit concerning the unblocking of regional transport routes, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said.
Any Armenia-Azerbaijan reconciliation must align with the regional context and respect the balance of interests.
Three-party agreements involving Russia remain relevant, and none of the parties have withdrawn from them.
The ministry praised the summit, expressing hope that it would contribute to advancing the peace agenda in the region.
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала