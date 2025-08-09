https://sputnikglobe.com/20250809/russia-to-examine-us-statements-at-armenia-azerbaijan-summit-regarding-regional-transport-links-1122585142.html
Russia to examine US statements at Armenia-Azerbaijan summit regarding regional transport links
MOSCOW, (Sputnik) - Moscow will review the comments made by the US at the Armenia-Azerbaijan summit concerning the unblocking of regional transport routes, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said.
Any Armenia-Azerbaijan reconciliation must align with the regional context and respect the balance of interests.
Three-party agreements involving Russia remain relevant, and none of the parties have withdrawn from them.
The ministry praised the summit, expressing hope that it would contribute to advancing the peace agenda in the region.