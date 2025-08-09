https://sputnikglobe.com/20250809/watch-russian-defense-minister-belousov-inspect-baltic-fleets-defense-capability-1122584652.html
Watch Russian Defense Minister Belousov Inspect Baltic Fleet’s Defense Capability
Admiral Sergei Lipilin, Commander of the Baltic Fleet, said that in order to improve security of critical facilities, the system for detecting enemy sabotage units has been modernized.
Russia’s Ministry of Defense has released a video of Defense Minister Sergey Belousov observing a Baltic Fleet exercise in the Kaliningrad Region.The footage shows Belousov keeping an eye on the drills that involved ship and boat crews, air defense units, and mobile fire groups.Belousov's visit to the Kaliningrad region aimed to inspect social and military infrastructure, according to the Russian Defense Ministry.
