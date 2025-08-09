International
- Sputnik International, 1920
Russia
The latest news and stories from Russia. Stay tuned for updates and breaking news on defense, politics, economy and more.
https://sputnikglobe.com/20250809/watch-russian-defense-minister-belousov-inspect-baltic-fleets-defense-capability-1122584652.html
Watch Russian Defense Minister Belousov Inspect Baltic Fleet’s Defense Capability
Watch Russian Defense Minister Belousov Inspect Baltic Fleet’s Defense Capability
Sputnik International
Admiral Sergei Lipilin, Commander of the Baltic Fleet, said that in order to improve security of critical facilities, the system for detecting enemy sabotage units has been modernized.
2025-08-09T12:09+0000
2025-08-09T12:09+0000
russia
russia
kaliningrad region
drills
crews
infrastructure
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/08/09/1122584495_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_28e4a209dddb5224ad7ecebab874a66b.jpg
Russia’s Ministry of Defense has released a video of Defense Minister Sergey Belousov observing a Baltic Fleet exercise in the Kaliningrad Region.The footage shows Belousov keeping an eye on the drills that involved ship and boat crews, air defense units, and mobile fire groups.Belousov's visit to the Kaliningrad region aimed to inspect social and military infrastructure, according to the Russian Defense Ministry.
https://sputnikglobe.com/20250604/baltic-fleet-drills-special-forces-storm-hijacked-ship-in-impressive-training-1122188146.html
russia
kaliningrad region
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Russian defense minister inspect Baltic Fleet’s combat readiness.
Sputnik International
Russian defense minister inspect Baltic Fleet’s combat readiness.
2025-08-09T12:09+0000
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/08/09/1122584495_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0c053d86eab43f4920506df52fc223b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russia’s ministry of defense, ship and boat crews, kaliningrad region, social and military infrastructure
russia’s ministry of defense, ship and boat crews, kaliningrad region, social and military infrastructure

Watch Russian Defense Minister Belousov Inspect Baltic Fleet’s Defense Capability

12:09 GMT 09.08.2025
© Sputnik
Subscribe
Admiral Sergei Lipilin, Commander of the Baltic Fleet, said that in order to improve security of critical facilities, the system for detecting enemy sabotage units has been modernized.
Russia’s Ministry of Defense has released a video of Defense Minister Sergey Belousov observing a Baltic Fleet exercise in the Kaliningrad Region.
The footage shows Belousov keeping an eye on the drills that involved ship and boat crews, air defense units, and mobile fire groups.
Belousov's visit to the Kaliningrad region aimed to inspect social and military infrastructure, according to the Russian Defense Ministry.
🇷🇺🛳 Baltic Fleet drills: Special forces storm 'hijacked ship' in impressive training - Sputnik International, 1920, 04.06.2025
Military
Baltic Fleet Drills: Special Forces Storm 'Hijacked Ship' in Impressive Training
4 June, 09:43 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала