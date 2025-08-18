https://sputnikglobe.com/20250818/ukraine-loses-over-415-soldiers-in-battles-with-russias-tsentr-group-1122641419.html
Ukraine Loses Over 415 Soldiers in Battles With Russia's Battlegroup Tsentr
Ukraine Loses Over 415 Soldiers in Battles With Russia's Battlegroup Tsentr
Sputnik International
Russian military strikes with Iskander missile, killing up to 40 Ukrainian militants in Donetsk preparing to launch long-range drones, the Defense Ministry stated.
2025-08-18T10:05+0000
2025-08-18T10:05+0000
2025-08-18T10:21+0000
russia's special operation in ukraine
defense ministry
russia
ukraine
iskander ballistic missile
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/0c/07/1121115426_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_1770ca7f38a8f4042a503ace1aad31cc.jpg
Russia's Battlegroup Tsentr has eliminated over 415 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Monday. Russia's Battlegroup Zapad has eliminated roughly 250 Ukrainian soldiers, while Russia's Vostok Battlegroup eliminated as many as 235 Ukrainian fighters. Battlegroup Yug wiped out over 245 Ukrainian soldiers. In the Donetsk People's Republic, Russian forces destroyed up to 40 Ukrainian militants as they were preparing to launch long-range drones.
https://sputnikglobe.com/20250818/ukraine-attack-on-russian-peaceful-nuclear-facilities-pose-risks-to-radiation-safety-1122641095.html
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/0c/07/1121115426_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_bef1be2c41903bb6906dd6c707eb628c.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russian military strikes with iskander missile, killing up to 40 ukrainian militants in donetsk preparing to launch long-range drones, the defense ministry stated.
russian military strikes with iskander missile, killing up to 40 ukrainian militants in donetsk preparing to launch long-range drones, the defense ministry stated.
Ukraine Loses Over 415 Soldiers in Battles With Russia's Battlegroup Tsentr
10:05 GMT 18.08.2025 (Updated: 10:21 GMT 18.08.2025)
Russian military strikes with Iskander missile, killing as many as 40 Ukrainian militants in Donetsk who were gearing up to launch long-range drones, the Defense Ministry stated.
Russia's Battlegroup Tsentr has eliminated over 415 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Monday.
"The losses of the Ukrainian armed forces amounted to more than 415 soldiers, a tank, five armored fighting vehicles, including a US-made M113 armored personnel carrier, six vehicles and an artillery piece," the ministry said.
Russia's Battlegroup Zapad has eliminated roughly 250 Ukrainian soldiers, while Russia's Vostok Battlegroup eliminated as many as 235 Ukrainian fighters.
Battlegroup Yug wiped out over 245 Ukrainian soldiers.
In the Donetsk People's Republic, Russian forces destroyed up to 40 Ukrainian militants as they were preparing to launch long-range drones.