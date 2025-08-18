International
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Ukraine Loses Over 415 Soldiers in Battles With Russia's Battlegroup Tsentr
Ukraine Loses Over 415 Soldiers in Battles With Russia's Battlegroup Tsentr
Russian military strikes with Iskander missile, killing up to 40 Ukrainian militants in Donetsk preparing to launch long-range drones, the Defense Ministry stated.
russia's special operation in ukraine
Russia's Battlegroup Tsentr has eliminated over 415 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Monday. Russia's Battlegroup Zapad has eliminated roughly 250 Ukrainian soldiers, while Russia's Vostok Battlegroup eliminated as many as 235 Ukrainian fighters. Battlegroup Yug wiped out over 245 Ukrainian soldiers. In the Donetsk People's Republic, Russian forces destroyed up to 40 Ukrainian militants as they were preparing to launch long-range drones.
russian military strikes with iskander missile, killing up to 40 ukrainian militants in donetsk preparing to launch long-range drones, the defense ministry stated.
russian military strikes with iskander missile, killing up to 40 ukrainian militants in donetsk preparing to launch long-range drones, the defense ministry stated.

Ukraine Loses Over 415 Soldiers in Battles With Russia's Battlegroup Tsentr

10:05 GMT 18.08.2025 (Updated: 10:21 GMT 18.08.2025)
Russian military strikes with Iskander missile, killing as many as 40 Ukrainian militants in Donetsk who were gearing up to launch long-range drones, the Defense Ministry stated.
Russia's Battlegroup Tsentr has eliminated over 415 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Monday.
"The losses of the Ukrainian armed forces amounted to more than 415 soldiers, a tank, five armored fighting vehicles, including a US-made M113 armored personnel carrier, six vehicles and an artillery piece," the ministry said.
Russia's Special Operation in Ukraine
Ukraine's Assault on Russia’s Peaceful Nuclear Facilities Poses Radiation Risks
08:57 GMT
Russia's Battlegroup Zapad has eliminated roughly 250 Ukrainian soldiers, while Russia's Vostok Battlegroup eliminated as many as 235 Ukrainian fighters.
Battlegroup Yug wiped out over 245 Ukrainian soldiers.
In the Donetsk People's Republic, Russian forces destroyed up to 40 Ukrainian militants as they were preparing to launch long-range drones.
