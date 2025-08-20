International
Russian Hackers Crack Ukrainian General Staff Database
Russian Hackers Crack Ukrainian General Staff Database
The KillNet group hacked the Ukrainian general staff's database containing information on 1.7 million killed and missing Ukrainian servicemen.
The hackers also shared a number of photos of deceased Ukrainian soldiers, their passports and military IDs, death certificates, and tags.
russian hackers, deceased ukrainian soldiers, database of killed ukrainian soldiers, ukrainian general staff's database
The KillNet group hacked the Ukrainian general staff's database containing information on 1.7 million killed and missing Ukrainian servicemen.
“We can confirm, of course,” a KillNet representative told Sputnik when asked if they indeed have proof of such losses.
The hackers also shared a number of photos of deceased Ukrainian soldiers, their passports and military IDs, death certificates, and tags.
Russia's Special Operation in Ukraine
Ukraine Not Reclaiming Bodies for Fear of Admitting Losses, Paying Widows - Medvedev
7 June, 18:06 GMT
Russia's Special Operation in Ukraine
Ukraine Not Reclaiming Bodies for Fear of Admitting Losses, Paying Widows - Medvedev
7 June, 18:06 GMT
