Russian Hackers Crack Ukrainian General Staff Database
13:01 GMT 20.08.2025 (Updated: 13:04 GMT 20.08.2025)
The KillNet group hacked the Ukrainian general staff's database containing information on 1.7 million killed and missing Ukrainian servicemen.
“We can confirm, of course,” a KillNet representative told Sputnik when asked if they indeed have proof of such losses.
The hackers also shared a number of photos of deceased Ukrainian soldiers, their passports and military IDs, death certificates, and tags.
A document related to a missing Ukrainian serviceman.
A document related to a missing Ukrainian serviceman.
A passport of a missing Ukrainian serviceman.
A passport of a missing Ukrainian serviceman.
An identity disc of a killed Ukrainian serviceman.
An identity disc of a killed Ukrainian serviceman.
A killed Ukrainian serviceman's death certificate.
A killed Ukrainian serviceman's death certificate.
Part of a hacked database of killed and missing Ukrainian servicemen
Part of a hacked database of killed and missing Ukrainian servicemen
A passport of a misisng Ukrainian serviceman.
A passport of a misisng Ukrainian serviceman.
