Israeli Warplanes Strike Yemeni Capital Sanaa, Outskirts
Sputnik International
Israel carried out airstrikes against the Yemeni capital city of Sanaa and its outskirts on Sunday, a Yemeni source told Sputnik.
"Explosions are heard in Sanaa and its outskirts due to Israeli airstrikes," the source said. On Friday, Yemen’s Ansar Allah movement, also known as the Houthis, said they had launched a ballistic missile attack on Ben Gurion Airport in Tel Aviv as well as on two other targets in Tel Aviv and Ashkelon.
Israeli Warplanes Strike Yemeni Capital Sanaa, Outskirts

CAIRO (Sputnik) - Israel carried out airstrikes against the Yemeni capital city of Sanaa and its outskirts on Sunday, a Yemeni source told Sputnik.
"Explosions are heard in Sanaa and its outskirts due to Israeli airstrikes," the source said.
On Friday, Yemen’s Ansar Allah movement, also known as the Houthis, said they had launched a ballistic missile attack on Ben Gurion Airport in Tel Aviv as well as on two other targets in Tel Aviv and Ashkelon.
