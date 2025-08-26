https://sputnikglobe.com/20250826/ukraine-loses-up-to-400-soldiers-in-battles-with-russian-armed-forces-1122674794.html
Ukraine Loses Up to 400 Soldiers in Battles With Russian Armed Forces
Russia's Tsentr group of forces has eliminated up to 400 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
Russia's Zapad group of forces has eliminated over 220 Ukrainian soldiers, the ministry said.
MOSCOW (Sputnik) - Russia's Tsentr group of forces has eliminated up to 400 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
"The losses of the Ukrainian armed forces amounted to up to 400 soldiers, seven armored combat vehicles, including a Canadian-made Senator armored car, six vehicles and a field artillery cannon," the ministry said in a statement.
Russia's Zapad group of forces has eliminated over 220 Ukrainian soldiers, the ministry said.