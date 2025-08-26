International
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Ukraine Loses Up to 400 Soldiers in Battles With Russian Armed Forces
Ukraine Loses Up to 400 Soldiers in Battles With Russian Armed Forces
Russia's Tsentr group of forces has eliminated up to 400 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
Russia's Zapad group of forces has eliminated over 220 Ukrainian soldiers, the ministry said.
MOSCOW (Sputnik) - Russia's Tsentr group of forces has eliminated up to 400 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.

"The losses of the Ukrainian armed forces amounted to up to 400 soldiers, seven armored combat vehicles, including a Canadian-made Senator armored car, six vehicles and a field artillery cannon," the ministry said in a statement.

Russia's Zapad group of forces has eliminated over 220 Ukrainian soldiers, the ministry said.
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia's Special Military Operation in Ukraine: How It is Progressing
