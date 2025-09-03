https://sputnikglobe.com/20250903/watch-putin-meets-north-korean-kim-jong-un-in-beijing-1122716591.html
WATCH: Putin Meets North Korean Kim Jong-un in Beijing
WATCH: Putin Meets North Korean Kim Jong-un in Beijing
Russian President Vladimir Putin said on Wednesday that he will discuss bilateral relations in all areas with North Korean leader Kim Jong-un during the talks in Beijing.
Sputnik goes life as Russian President Vladimir Putin is holding a separate meeting with North Korean leader Kim Jong-un in Beijing.Relations between Russia and North Korea are developing in a special way, Russian President Vladimir Putin said on Wednesday.Watch live:
Vladimir Putin in Beijing
Vladimir Putin in Beijing
Russian President Vladimir Putin said on Wednesday that he will discuss bilateral relations in all areas with North Korean leader Kim Jong-un during the talks in Beijing.
Sputnik goes life as Russian President Vladimir Putin is holding a separate meeting with North Korean leader Kim Jong-un in Beijing.
Relations between Russia and North Korea are developing in a special way, Russian President Vladimir Putin said on Wednesday.