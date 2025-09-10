International
- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20250910/iran-does-not-give-iaea-inspectors-access-to-nuclear-facilities---foreign-minister-1122763074.html
Iran Does Not Give IAEA Inspectors Access to Nuclear Facilities - Foreign Minister
Iran Does Not Give IAEA Inspectors Access to Nuclear Facilities - Foreign Minister
Sputnik International
Iran has not yet given permission to IAEA inspectors to visit its nuclear facilities, despite an agreement to resume cooperation, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said
2025-09-10T11:33+0000
2025-09-10T11:34+0000
world
abbas araghchi
iran
iaea
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/09/09/1122753162_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_824440fdddcc7b8a88187820caa779ad.jpg
"I should note that under this agreement, we are currently not giving access to IAEA inspectors," Araghchi said on Telelgram.
https://sputnikglobe.com/20250909/iaea-iran-agree-on-terms-for-resumption-of-inspections-in-country---grossi-1122759842.html
iran
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/09/09/1122753162_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5091a72cac44d5ddfcf8381b1d51def.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iran, iaea, iaea inspectors, abbas araghchi
iran, iaea, iaea inspectors, abbas araghchi

Iran Does Not Give IAEA Inspectors Access to Nuclear Facilities - Foreign Minister

11:33 GMT 10.09.2025 (Updated: 11:34 GMT 10.09.2025)
© AP Photo / Alexander KazakovIranian Foreign Minister Abbas Araghchi stands waiting to meet Russian President Vladimir Putin for the talks at the Kremlin in Moscow, Russia, Monday, June 23, 2025
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi stands waiting to meet Russian President Vladimir Putin for the talks at the Kremlin in Moscow, Russia, Monday, June 23, 2025 - Sputnik International, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Alexander Kazakov
Subscribe
MOSCOW (Sputnik) - Iran has not yet given permission to IAEA inspectors to visit its nuclear facilities, despite an agreement to resume cooperation, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said on Wednesday.
"I should note that under this agreement, we are currently not giving access to IAEA inspectors," Araghchi said on Telelgram.
International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General, Rafael Grossi. - Sputnik International, 1920, 09.09.2025
World
IAEA, Iran Agree on Terms for Resumption of Inspections in Country - Grossi
Yesterday, 19:05 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала