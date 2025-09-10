https://sputnikglobe.com/20250910/iran-does-not-give-iaea-inspectors-access-to-nuclear-facilities---foreign-minister-1122763074.html
Iran Does Not Give IAEA Inspectors Access to Nuclear Facilities - Foreign Minister
"I should note that under this agreement, we are currently not giving access to IAEA inspectors," Araghchi said on Telelgram.
"I should note that under this agreement, we are currently not giving access to IAEA inspectors," Araghchi said on Telelgram.
11:33 GMT 10.09.2025 (Updated: 11:34 GMT 10.09.2025)
MOSCOW (Sputnik) - Iran has not yet given permission to IAEA inspectors to visit its nuclear facilities, despite an agreement to resume cooperation, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said on Wednesday.
"I should note that under this agreement, we are currently not giving access to IAEA inspectors," Araghchi said on Telelgram.