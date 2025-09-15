International
NATO Obviously De Facto at War With Russia - Kremlin
NATO Obviously De Facto at War With Russia - Kremlin
NATO is de facto at war with Russia, this is obvious and does not need proof, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Monday.
Last week, Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski said that NATO was not at war with Russia. NATO provides both indirect and direct support to Kiev, Peskov said.
19:27 GMT 15.09.2025
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Go to the mediabankA view of the Russian Foreign Ministry and one of the Kremlin towers
MOSCOW (Sputnik) - NATO is de facto at war with Russia, this is obvious and does not need proof, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Monday.
Last week, Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski said that NATO was not at war with Russia.
"NATO is at war with Russia. This is obvious, and it does not need any additional evidence. NATO is de facto involved in this war," Peskov told reporters.
NATO provides both indirect and direct support to Kiev, Peskov said.
