NATO is de facto at war with Russia, this is obvious and does not need proof, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Monday.
world
russia
dmitry peskov
radoslaw sikorski
nato
kremlin
Last week, Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski said that NATO was not at war with Russia. NATO provides both indirect and direct support to Kiev, Peskov said.
NATO Obviously De Facto at War With Russia - Kremlin
MOSCOW (Sputnik) - NATO is de facto at war with Russia, this is obvious and does not need proof, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Monday.
Last week, Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski said that NATO was not at war with Russia.
"NATO is at war with Russia. This is obvious, and it does not need any additional evidence. NATO is de facto involved in this war," Peskov told reporters.
NATO provides both indirect and direct support to Kiev, Peskov said.