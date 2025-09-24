https://sputnikglobe.com/20250924/germanys-militarization-could-destabilize-continent---russian-deputy-foreign-minister-1122843486.html
Germany’s Militarization Could Destabilize Continent - Russian Deputy Foreign Minister
Germany’s current political course towards the country’s forced militarization could destabilize the entire continent, Russian Deputy Foreign Minister Dmitry Lyubinsky told Sputnik.
"The German leadership's course toward the accelerated militarization of Germany … is capable of fundamentally destabilizing the continent," Lyubinsky said. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said earlier this year that the fact that German Chancellor Friedrich Merz had chosen a track toward "escalating the relations with Russia while simultaneously hastening Germany's militarization" was a cause for concern primarily for German citizens.
03:24 GMT 24.09.2025 (Updated: 04:17 GMT 24.09.2025)
"The German leadership's course toward the accelerated militarization of Germany … is capable of fundamentally destabilizing the continent," Lyubinsky said.
Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said earlier this year that the fact that German Chancellor Friedrich Merz had chosen a track toward "escalating the relations with Russia while simultaneously hastening Germany's militarization" was a cause for concern primarily for German citizens.