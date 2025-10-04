https://sputnikglobe.com/20251004/ukraine-loses-over-450-soldiers-in-battles-with-russias-tsentr-group-1122910313.html
Ukraine Loses Over 450 Soldiers in Battles With Russia's Tsentr Group
Russia's Tsentr group of forces has eliminated over 450 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
Russia's Tsentr battlegroup has eliminated over 450 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said.
"The Ukrainian armed groups lost over 450 servicepeople, two tanks, two armored combat vehicles, one pickup truck, two field artillery guns, and one electronic warfare station," the ministry said in a statement.
Russia's Zapad battlegroup has eliminated over 220 Ukrainian fighters, a US-made HMMWV armored vehicle, a US-made MaxxPro armored car, a UK-made Mastiff armored vehicle, a Turkiye-made Cobra combat armored vehicle, 17 motor vehicles, two field artillery guns, five electronic warfare stations and seven ammunition depots over the past 24 hours, the ministry said.
Russia's Vostok battlegroup has eliminated over 290 Ukrainian fighters, two armored combat vehicles, 19 motor vehicles, and an electronic warfare station, the ministry said.
Russia's Sever battlegroup has eliminated over 215 Ukrainian soldiers, two combat armored vehicles, eight motor vehicles, five field artillery pieces, including West-made, a US-made AN/TPQ-50 counter-battery station, two electronic warfare stations, and four ammunition and materiel depots.
Russia's Yug battlegroup has eliminated up to 230 Ukrainian soldiers, an armored vehicle, 12 cars, two field artillery guns, and five ammunition and fuel depots.
Russia's Dnepr battlegroup has eliminated over 55 Ukrainian fighters over the past day, two motor vehicles, a field artillery gun, five electronic warfare stations, and an ammunition depot, the statement read.