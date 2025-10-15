https://sputnikglobe.com/20251015/russia-belarus-sign-5-year-strategic-partnership-program-in-military-field-belousov-1122966069.html
Russia, Belarus Sign 5-Year Strategic Partnership Program in Military Field - Belousov
Russia, Belarus Sign 5-Year Strategic Partnership Program in Military Field - Belousov
Sputnik International
Russia and Belarus have signed a five-year strategic partnership program in the military field, Russian Defense Minister Andrei Belousov said on Wednesday.
2025-10-15T13:54+0000
2025-10-15T13:54+0000
2025-10-15T13:54+0000
world
russia
belarus
andrei belousov
military cooperation
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/0a/16/1120628328_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_f8120aa13519b82f39a53b87f83a22d5.jpg
"Today we have signed 14 documents. This includes the program of strategic partnership between the Russian Federation and the Republic of Belarus in the military field for the next five-year period," Belousov said. Russia and Belarus will hold 164 events within the framework of the military cooperation plan for 2026, Belousov said, adding that Moscow will continue to equip the Belarusian army with modern high-precision, high-tech weapons.
https://sputnikglobe.com/20250926/belarus-proposes-construction-of-new-nuclear-power-plant-1122866769.html
russia
belarus
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/0a/16/1120628328_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_bb53b206df9ca58e3bd9fa25c4116222.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia belarus military partnership, russia belarus relations
russia belarus military partnership, russia belarus relations
Russia, Belarus Sign 5-Year Strategic Partnership Program in Military Field - Belousov
MOSCOW (Sputnik) - Russia and Belarus have signed a five-year strategic partnership program in the military field, Russian Defense Minister Andrei Belousov said on Wednesday.
"Today we have signed 14 documents. This includes the program of strategic partnership between the Russian Federation and the Republic of Belarus in the military field for the next five-year period," Belousov said.
Russia and Belarus will hold 164 events within the framework of the military cooperation plan for 2026, Belousov said, adding that Moscow will continue to equip the Belarusian army with modern high-precision, high-tech weapons.