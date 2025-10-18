International
Russia Conducts Tests of Advanced Weapon Systems - Medvedev
Key statements by Medvedev:
17:26 GMT 18.10.2025
A combat launch of a missile from the Iskander-M complex
Being updated
Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev has visited the Kapustin Yar testing ground in the Astrakhan region.
Key statements by Medvedev:
Russia continues work to improve the accuracy and range of domestic high-precision weapons systems
Upgraded Russian weapons are expected to provide new capabilities for destroying enemy targets deep behind defensive lines
DETAILS TO FOLLOW
