Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev has visited the Kapustin Yar testing ground in the Astrakhan region.
Key statements by Medvedev:
Russia Conducts Tests of Advanced Weapon Systems - Medvedev
Being updated
Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev has visited the Kapustin Yar testing ground in the Astrakhan region.
Key statements by Medvedev:
Russia continues work to improve the accuracy and range of domestic high-precision weapons systems
Upgraded Russian weapons are expected to provide new capabilities for destroying enemy targets deep behind defensive lines
Upgraded Russian weapons are expected to provide new capabilities for destroying enemy targets deep behind defensive lines