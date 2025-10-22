International
The United States is offering private nuclear companies access to weapons-grade plutonium from its Cold War stockpiles, the Financial Times reports.
According to the Financial Times, firms can convert this material into fuel for advanced reactors. This initiative repurposes former warhead material—up to 19 megatons—into a civilian energy source.
US Offers Weapon-Grade Plutonium to Nuclear Energy Companies — Report

03:34 GMT 22.10.2025 (Updated: 04:29 GMT 22.10.2025)
The warhead-containing nose cone of an inert Minuteman 3 missile is seen in a training launch tube at Minot Air Force Base, N.D.
The United States is offering private nuclear companies access to weapons-grade plutonium from its Cold War stockpiles, the Financial Times reports.
According to the Financial Times, firms can convert this material into fuel for advanced reactors.
This initiative repurposes former warhead material—up to 19 megatons—into a civilian energy source.
