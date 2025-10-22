https://sputnikglobe.com/20251022/us-offers-weapon-grade-plutonium-to-nuclear-energy-companies--report-1122998925.html
US Offers Weapon-Grade Plutonium to Nuclear Energy Companies — Report
The United States is offering private nuclear companies access to weapons-grade plutonium from its Cold War stockpiles, the Financial Times reports.
According to the Financial Times, firms can convert this material into fuel for advanced reactors. This initiative repurposes former warhead material—up to 19 megatons—into a civilian energy source.
03:34 GMT 22.10.2025 (Updated: 04:29 GMT 22.10.2025)
