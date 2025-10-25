https://sputnikglobe.com/20251025/trump-putin-summit-will-happen-at-a-later-date--dmitriev-1123011734.html
Trump-Putin summit will happen 'at a later date' – Dmitriev
Trump-Putin summit will happen 'at a later date' – Dmitriev
Sputnik International
Kirill Dmitriev, Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries and head of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), said the final diplomatic resolution of the Ukraine conflict is near.
"Russia really wants more than just a ceasefire, but a final solution to the conflict. I believe Russia and the US and Ukraine are actually quite close to a diplomatic solution," Dmitriev said in an interview with CNN. He said a ceasefire is a temporary solution. "Ceasefire can always be broken, it's really a temporary solution. Many people can use it to do all sorts of rearmament and preparation for continuation of conflict," Dmitriev said.
03:17 GMT 25.10.2025 (Updated: 03:52 GMT 25.10.2025)
