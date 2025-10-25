International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20251025/trump-putin-summit-will-happen-at-a-later-date--dmitriev-1123011734.html
Trump-Putin summit will happen 'at a later date' – Dmitriev
Trump-Putin summit will happen 'at a later date' – Dmitriev
Sputnik International
Kirill Dmitriev, Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries and head of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), said the final diplomatic resolution of the Ukraine conflict is near.
2025-10-25T03:17+0000
2025-10-25T03:52+0000
russia's special operation in ukraine
kirill dmitriev
donald trump
russia
russian direct investment fund (rdif)
ukraine
cnn
us-russia relations
us-russia summit
budapest
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0a/18/1123010982_0:204:2812:1786_1920x0_80_0_0_b9db0cdfa49563bffdb315fc5e5171dc.jpg
"Russia really wants more than just a ceasefire, but a final solution to the conflict. I believe Russia and the US and Ukraine are actually quite close to a diplomatic solution," Dmitriev said in an interview with CNN. He said a ceasefire is a temporary solution. "Ceasefire can always be broken, it's really a temporary solution. Many people can use it to do all sorts of rearmament and preparation for continuation of conflict," Dmitriev said.
https://sputnikglobe.com/20251024/kremlin-on-russia-us-summit-difficult-to-disrupt-something-that-was-not-agreed-upon-1123008155.html
russia
ukraine
budapest
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0a/18/1123010982_0:0:2574:1930_1920x0_80_0_0_d8c5648d749fef1699b2abc3d6b3ef2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kirill dmitriev, us-russia summit, trump-putin summit, putin's special envoy, ukraine ceasefire, russia-us meeting
kirill dmitriev, us-russia summit, trump-putin summit, putin's special envoy, ukraine ceasefire, russia-us meeting

Trump-Putin summit will happen 'at a later date' – Dmitriev

03:17 GMT 25.10.2025 (Updated: 03:52 GMT 25.10.2025)
© Sputnik / POOL / Go to the mediabankSpecial Representative of the President of the Russian Federation for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev
Special Representative of the President of the Russian Federation for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev - Sputnik International, 1920, 25.10.2025
© Sputnik / POOL
/
Go to the mediabank
Subscribe
Kirill Dmitriev, Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries and head of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), said the final diplomatic resolution of the Ukraine conflict is near.
"Russia really wants more than just a ceasefire, but a final solution to the conflict. I believe Russia and the US and Ukraine are actually quite close to a diplomatic solution," Dmitriev said in an interview with CNN.
A general view shows the St. Basil's Cathedral and the Kremlin's Spasskaya Tower - Sputnik International, 1920, 24.10.2025
World
Kremlin on Russia-US Summit: Difficult to Disrupt Something That Was Not Agreed Upon
Yesterday, 10:10 GMT
He said a ceasefire is a temporary solution.
"Ceasefire can always be broken, it's really a temporary solution. Many people can use it to do all sorts of rearmament and preparation for continuation of conflict," Dmitriev said.
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала