Brazil's President Offers Trump Assistance in Resolving Venezuelan Crisis

RIO DE JANEIRO (Sputnik) - Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva at a meeting with US President Donald Trump expressed his willingness to mediate a resolution to the tense situation around Venezuela, Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira told reporters.
Lula da Silva and Trump met on Sunday in Malaysia.
"President Lula da Silva said that South America is a region of peace, and he expressed his willingness to be a negotiator on the Venezuelan issue to find solutions that would be acceptable to both sides," the minister said.