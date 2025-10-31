International
Hungarian Prime Minister Viktor Orban said on Friday that his meeting with US President Donald Trump in Washington can bring the Russia-US summit in Budapest closer.
The Hungarian delegation in Washington will be representative, including ministers, heads of large companies and various departments, and will conduct a "full review and regulation of US-Hungarian relations," the prime minister said.
Orban: Upcoming Trump Visit Can Pave Way For Russia-US Summit in Budapest

MOSCOW (Sputnik) - Hungarian Prime Minister Viktor Orban said on Friday that his upcoming meeting with US President Donald Trump in Washington can bring the Russia-US summit in Budapest closer.
"I think we can get closer. We have been working on this meeting for a long time," Orban told the Kossuth radio broadcaster when asked whether the Russia-US summit in Budapest could get closer after his talks with Trump.
The Hungarian delegation in Washington will be representative, including ministers, heads of large companies and various departments, and will conduct a "full review and regulation of US-Hungarian relations," the prime minister said.
Russia's Special Operation in Ukraine
Trump-Putin Summit Will Happen 'at a Later Date' – Dmitriev
25 October, 03:17 GMT
