Orban: Upcoming Trump Visit Can Pave Way For Russia-US Summit in Budapest

The Hungarian delegation in Washington will be representative, including ministers, heads of large companies and various departments, and will conduct a "full review and regulation of US-Hungarian relations," the prime minister said.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban said on Friday that his meeting with US President Donald Trump in Washington can bring the Russia-US summit in Budapest closer.

