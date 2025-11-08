https://sputnikglobe.com/20251108/russian-forces-destroy-surrounded-ukrainian-troops-in-krasnoarmeysk---defense-ministry-1123077046.html
Russian Forces Destroy Surrounded Ukrainian Troops in Krasnoarmeysk - Defense Ministry
Russian Armed Forces keep eliminating surrounded Ukrainian armed forces units in Krasnoarmeysk (Pokrovsk), mopping up militants from Gnatovka and Rog, and have liberated 39 buildings, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
"In the settlement of Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, assault groups of the 2nd Army carried on eliminating surrounded Ukrainian armed forces units in the eastern part of the Central District and in the western industrial zone, as well as clearing the settlements of Gnatovka and Rog, Donetsk People's Republic, of Ukrainian militants. Over the past day, 39 buildings have been liberated," the ministry said. Russian Zapad group of forces destroyed up to 55 Ukrainian soldiers in the Kupyansk area in one day, the ministry added. "Over the past 24 hours, up to 55 military personnel and 18 pieces of weaponry and military equipment, including two armored combat vehicles, two US-made 155-mm Paladin self-propelled artillery systems, seven pickup trucks, and four electronic warfare stations, were destroyed in the vicinity of the town of Kupyansk in the Kharkov region," the ministry also said.
MOSCOW (Sputnik) - Russian Armed Forces keep eliminating surrounded Ukrainian armed forces units in Krasnoarmeysk (Pokrovsk), mopping up militants from Gnatovka and Rog, and have liberated 39 buildings, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
"In the settlement of Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, assault groups of the 2nd Army carried on eliminating surrounded Ukrainian armed forces units in the eastern part of the Central District and in the western industrial zone, as well as clearing the settlements of Gnatovka and Rog, Donetsk People's Republic, of Ukrainian militants. Over the past day, 39 buildings have been liberated," the ministry said.
Russian Zapad group of forces destroyed up to 55 Ukrainian soldiers in the Kupyansk area in one day, the ministry added.
"Over the past 24 hours, up to 55 military personnel and 18 pieces of weaponry and military equipment, including two armored combat vehicles, two US-made 155-mm Paladin self-propelled artillery systems, seven pickup trucks, and four electronic warfare stations, were destroyed in the vicinity of the town of Kupyansk in the Kharkov region," the ministry also said.