https://sputnikglobe.com/20251124/canada-and-india-resume-trade-talks-after-2-year-pause-1123160283.html
Canada and India Resume Trade Talks After 2-Year Pause
Canada and India Resume Trade Talks After 2-Year Pause
Sputnik International
Prime Ministers Mark Carney and Narendra Modi agreed to restart negotiations on a Comprehensive Economic Partnership Agreement during the G20 summit in Johannesburg.
2025-11-24T03:57+0000
2025-11-24T03:57+0000
2025-11-24T04:24+0000
world
narendra modi
india
mark carney
canada
johannesburg
g20
summit
southeast asia
asia-pacific region
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0b/18/1123160128_0:21:681:404_1920x0_80_0_0_5e6be62e3ad6204701453a79cd258e60.jpg
According to the statement from India's Prime Minister's Office, the deal aims to double bilateral trade to $50-70 billion by 2030, signaling a thaw in relations after a two-year diplomatic freeze.Both leaders also reaffirmed civil nuclear cooperation and discussed long-term uranium supply arrangements.In 2023, Canada accused Modi's government of murdering a leader of the Khalistan separatist movement that Canada and the US shelter on their territories.
https://sputnikglobe.com/20250607/canada-u-turn-india-should-be-at-the-g7-table-1122203583.html
canada
johannesburg
southeast asia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0b/18/1123160128_56:0:623:425_1920x0_80_0_0_86426d45118f10a75021b8b3879f881b.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
india-canada relations, canada-india relations, canada-india conflict, canada-india trade, g20 summit,
india-canada relations, canada-india relations, canada-india conflict, canada-india trade, g20 summit,
Canada and India Resume Trade Talks After 2-Year Pause
03:57 GMT 24.11.2025 (Updated: 04:24 GMT 24.11.2025)
Prime Ministers Mark Carney and Narendra Modi agreed to restart negotiations on a Comprehensive Economic Partnership Agreement during the G20 summit in Johannesburg.
According to the statement from India's Prime Minister's Office, the deal aims to double bilateral trade to $50-70 billion by 2030, signaling a thaw in relations after a two-year diplomatic freeze.
Both leaders also reaffirmed civil nuclear cooperation and discussed long-term uranium supply arrangements.
In 2023, Canada accused Modi's government of murdering a leader of the Khalistan separatist movement that Canada and the US shelter on their territories.