Canada and India Resume Trade Talks After 2-Year Pause
Canada and India Resume Trade Talks After 2-Year Pause
Prime Ministers Mark Carney and Narendra Modi agreed to restart negotiations on a Comprehensive Economic Partnership Agreement during the G20 summit in Johannesburg.
According to the statement from India's Prime Minister's Office, the deal aims to double bilateral trade to $50-70 billion by 2030, signaling a thaw in relations after a two-year diplomatic freeze.Both leaders also reaffirmed civil nuclear cooperation and discussed long-term uranium supply arrangements.In 2023, Canada accused Modi's government of murdering a leader of the Khalistan separatist movement that Canada and the US shelter on their territories.
india-canada relations, canada-india relations, canada-india conflict, canada-india trade, g20 summit,

Canada and India Resume Trade Talks After 2-Year Pause

03:57 GMT 24.11.2025 (Updated: 04:24 GMT 24.11.2025)
India-Canada meeting on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg, South Africa
India-Canada meeting on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg, South Africa - Sputnik International, 1920, 24.11.2025
Prime Ministers Mark Carney and Narendra Modi agreed to restart negotiations on a Comprehensive Economic Partnership Agreement during the G20 summit in Johannesburg.
According to the statement from India's Prime Minister's Office, the deal aims to double bilateral trade to $50-70 billion by 2030, signaling a thaw in relations after a two-year diplomatic freeze.
Both leaders also reaffirmed civil nuclear cooperation and discussed long-term uranium supply arrangements.
In 2023, Canada accused Modi's government of murdering a leader of the Khalistan separatist movement that Canada and the US shelter on their territories.
