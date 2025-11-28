International
Orban Expects to Meet Putin in Moscow on Friday - Reports
Orban Expects to Meet Putin in Moscow on Friday - Reports
Hungarian Prime Minister Viktor Orban said that he expects to hold a meeting with Russian President Vladimir Putin on Friday, Reuters reported.
The Hungarian prime minister also expects to discuss the Ukrainian settlement while in Moscow. On Wednesday, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that Moscow will inform about possible contacts with Orban as soon as they are ready.
hungarian prime minister viktor orban said that he expects to hold a meeting with russian president vladimir putin on friday, reuters reported.
05:31 GMT 28.11.2025 (Updated: 08:00 GMT 28.11.2025)
Russian President Vladimir Putin and Hungarian Prime Minister Viktor Orban, left, attend a news conference following their meeting at the Kremlin, in Moscow, Russia, on July 5, 2024.
Hungarian Prime Minister Viktor Orban said that he expects to hold a meeting with Russian President Vladimir Putin on Friday, Reuters reported.
The Hungarian prime minister also expects to discuss the Ukrainian settlement while in Moscow.
On Wednesday, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that Moscow will inform about possible contacts with Orban as soon as they are ready.
