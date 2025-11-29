https://sputnikglobe.com/20251129/flights-to-caracas-remain-in-airlines-schedules-after-trumps-statements-1123199442.html
Flights to Caracas Remain in Airlines' Schedules After Trump's Statements
BUENOS AIRES (Sputnik) - Flights to Caracas remain in airlines' schedules on Saturday after US President Donald Trump's announcement that the airspace above Venezuela should be considered closed, airport and airline data show.
Thus, several Turkish Airlines planes from Havana, Copa Airlines planes from Panama and Wingo planes from Bogota are scheduled to depart to Caracas soon. Earlier in the day, Trump called on all air carriers to consider the airspace above and around Venezuela closed without providing any reasons.
2025
