https://sputnikglobe.com/20251201/russian-armed-forces-liberated-275-settlements-in-2025-1123204692.html

Russian Armed Forces Liberated 275 Settlements in 2025

Russian Armed Forces Liberated 275 Settlements in 2025

Sputnik International

Russian armed forces have liberated at least 275 settlements in the special military operation zone since the beginning of 2025, Sputnik calculated based on data from the Russian Defense Ministry.

2025-12-01T09:46+0000

2025-12-01T09:46+0000

2025-12-01T09:46+0000

russia's special operation in ukraine

russia

russian defense ministry

sputnik

https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/09/1e/1122890670_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a4a76545bead1aa31a0cbeef468748a.jpg

As of September 25, Russian troops liberated and took control of 205 settlements. From September 26 to November 30, Russian forces liberated at least another 70 settlements, bringing the total number of liberated settlements over the past 11 months to 275. The largest number of settlements were liberated in the Donetsk People's Republic (DPR): Derilovo, Kirovsk, Seversk Malyi, Kuzminovka, Fedorovka, Moskovskoye, Balagan, Pleshcheyevka, Chunishino, Lenino, Promin, Gnatovka, Maslyakovka, Novoselovka, Stavky, Yampol, Maiskoye, Shandrigolovo, Novopavlovka, Platonovka, Vasyukovka, Zvanovka, and Petrovskoye.

https://sputnikglobe.com/20251123/russian-forces-expand-control-zone-in-konstantinovka-in-donetsk-peoples-republic-1123158206.html

russia

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

News

en_EN

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik International

russian special military operation, ukrainian crisis, ukrainian conflict, war in ukraine, russian armed forces, russian military operation 2025, liberated settlements in ukraine, donetsk people's republic, special military operation, russian defense ministry, military liberation updates, donetsk settlements, russian military progress, ukrainian territories liberated, 2025 military operation statistics, donetsk republic military advances, russian territorial gains, settlements freed by russia, russian troops in ukraine