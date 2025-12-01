https://sputnikglobe.com/20251201/russian-armed-forces-liberated-275-settlements-in-2025-1123204692.html
Russian Armed Forces Liberated 275 Settlements in 2025
Russian Armed Forces Liberated 275 Settlements in 2025
Sputnik International
Russian armed forces have liberated at least 275 settlements in the special military operation zone since the beginning of 2025, Sputnik calculated based on data from the Russian Defense Ministry.
2025-12-01T09:46+0000
2025-12-01T09:46+0000
2025-12-01T09:46+0000
russia's special operation in ukraine
russia
russian defense ministry
sputnik
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/09/1e/1122890670_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a4a76545bead1aa31a0cbeef468748a.jpg
As of September 25, Russian troops liberated and took control of 205 settlements. From September 26 to November 30, Russian forces liberated at least another 70 settlements, bringing the total number of liberated settlements over the past 11 months to 275. The largest number of settlements were liberated in the Donetsk People's Republic (DPR): Derilovo, Kirovsk, Seversk Malyi, Kuzminovka, Fedorovka, Moskovskoye, Balagan, Pleshcheyevka, Chunishino, Lenino, Promin, Gnatovka, Maslyakovka, Novoselovka, Stavky, Yampol, Maiskoye, Shandrigolovo, Novopavlovka, Platonovka, Vasyukovka, Zvanovka, and Petrovskoye.
https://sputnikglobe.com/20251123/russian-forces-expand-control-zone-in-konstantinovka-in-donetsk-peoples-republic-1123158206.html
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/09/1e/1122890670_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6f6e90be5273271e6f9c05c9acc2142.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russian special military operation, ukrainian crisis, ukrainian conflict, war in ukraine, russian armed forces, russian military operation 2025, liberated settlements in ukraine, donetsk people's republic, special military operation, russian defense ministry, military liberation updates, donetsk settlements, russian military progress, ukrainian territories liberated, 2025 military operation statistics, donetsk republic military advances, russian territorial gains, settlements freed by russia, russian troops in ukraine
russian special military operation, ukrainian crisis, ukrainian conflict, war in ukraine, russian armed forces, russian military operation 2025, liberated settlements in ukraine, donetsk people's republic, special military operation, russian defense ministry, military liberation updates, donetsk settlements, russian military progress, ukrainian territories liberated, 2025 military operation statistics, donetsk republic military advances, russian territorial gains, settlements freed by russia, russian troops in ukraine
Russian Armed Forces Liberated 275 Settlements in 2025
MOSCOW (Sputnik) - Russian armed forces have liberated at least 275 settlements in the special military operation zone since the beginning of 2025, Sputnik calculated based on data from the Russian Defense Ministry.
As of September 25, Russian troops liberated and took control of 205 settlements. From September 26 to November 30, Russian forces liberated at least another 70 settlements, bringing the total number of liberated settlements over the past 11 months to 275.
The largest number of settlements were liberated in the Donetsk People's Republic (DPR): Derilovo, Kirovsk, Seversk Malyi, Kuzminovka, Fedorovka, Moskovskoye, Balagan, Pleshcheyevka, Chunishino, Lenino, Promin, Gnatovka, Maslyakovka, Novoselovka, Stavky, Yampol, Maiskoye, Shandrigolovo, Novopavlovka, Platonovka, Vasyukovka, Zvanovka, and Petrovskoye.