Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Russian Armed Forces Liberated 275 Settlements in 2025
Russian armed forces have liberated at least 275 settlements in the special military operation zone since the beginning of 2025, Sputnik calculated based on data from the Russian Defense Ministry.
As of September 25, Russian troops liberated and took control of 205 settlements. From September 26 to November 30, Russian forces liberated at least another 70 settlements, bringing the total number of liberated settlements over the past 11 months to 275. The largest number of settlements were liberated in the Donetsk People's Republic (DPR): Derilovo, Kirovsk, Seversk Malyi, Kuzminovka, Fedorovka, Moskovskoye, Balagan, Pleshcheyevka, Chunishino, Lenino, Promin, Gnatovka, Maslyakovka, Novoselovka, Stavky, Yampol, Maiskoye, Shandrigolovo, Novopavlovka, Platonovka, Vasyukovka, Zvanovka, and Petrovskoye.
Russian Armed Forces Liberated 275 Settlements in 2025

MOSCOW (Sputnik) - Russian armed forces have liberated at least 275 settlements in the special military operation zone since the beginning of 2025, Sputnik calculated based on data from the Russian Defense Ministry.
As of September 25, Russian troops liberated and took control of 205 settlements. From September 26 to November 30, Russian forces liberated at least another 70 settlements, bringing the total number of liberated settlements over the past 11 months to 275.
The largest number of settlements were liberated in the Donetsk People's Republic (DPR): Derilovo, Kirovsk, Seversk Malyi, Kuzminovka, Fedorovka, Moskovskoye, Balagan, Pleshcheyevka, Chunishino, Lenino, Promin, Gnatovka, Maslyakovka, Novoselovka, Stavky, Yampol, Maiskoye, Shandrigolovo, Novopavlovka, Platonovka, Vasyukovka, Zvanovka, and Petrovskoye.
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Forces Expand Control Zone in Konstantinovka in Donetsk People's Republic
23 November, 09:59 GMT
