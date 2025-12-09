https://sputnikglobe.com/20251209/putin-subianto-to-hold-talks-in-moscow-on-wednesday---kremlin-1123262069.html
Putin, Subianto to Hold Talks in Moscow on Wednesday - Kremlin
Russian President Vladimir Putin will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto, who will be on a working visit to Moscow, on December 10, the Kremlin said on Tuesday.
"On December 10, Russian President Vladimir Putin will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto, who will pay a working visit to Moscow," the Kremlin said in a statement. Putin and Subianti plan to discuss the development of strategic partnership, current international and regional issues, the statement added.
"On December 10, Russian President Vladimir Putin will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto, who will pay a working visit to Moscow," the Kremlin said in a statement.
Putin and Subianti plan to discuss the development of strategic partnership, current international and regional issues, the statement added.