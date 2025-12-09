International
Putin, Subianto to Hold Talks in Moscow on Wednesday - Kremlin
Putin, Subianto to Hold Talks in Moscow on Wednesday - Kremlin
Sputnik International
Russian President Vladimir Putin will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto, who will be on a working visit to Moscow, on December 10, the Kremlin said on Tuesday.
"On December 10, Russian President Vladimir Putin will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto, who will pay a working visit to Moscow," the Kremlin said in a statement. Putin and Subianti plan to discuss the development of strategic partnership, current international and regional issues, the statement added.
10:07 GMT 09.12.2025
Subscribe
MOSCOW (Sputnik) - Russian President Vladimir Putin will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto, who will be on a working visit to Moscow, on December 10, the Kremlin said on Tuesday.
"On December 10, Russian President Vladimir Putin will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto, who will pay a working visit to Moscow," the Kremlin said in a statement.
Putin and Subianti plan to discuss the development of strategic partnership, current international and regional issues, the statement added.
