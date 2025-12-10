https://sputnikglobe.com/20251210/belgian-pm-threatens-legal-action-against-eu-over-use-of-russian-assets-for-ukraine-1123272467.html
Belgian PM Threatens Legal Action Against EU Over Use of Russian Assets for Ukraine
Belgian Prime Minister Bart de Wever said on Wednesday that he does not rule out filing a lawsuit against the European Commission to block a possible decision to use Russian assets for Ukraine.
"Nothing can be ruled out," de Wever told Belga reporters in the parliament, commenting on possible actions in response to the European Commission's decision on Russian assets, adding that legal challenges remain possible. De Wever called the commission's proposal to use Russian assets for Ukraine theft.
2025
MOSCOW (Sputnik) - Belgian Prime Minister Bart de Wever said on Wednesday that he does not rule out filing a lawsuit against the European Commission to block a possible decision to use Russian assets for Ukraine.
"Nothing can be ruled out," de Wever told Belga reporters in the parliament, commenting on possible actions in response to the European Commission's decision on Russian assets, adding that legal challenges remain possible.
De Wever called the commission's proposal to use Russian assets for Ukraine theft.