Belgian PM Threatens Legal Action Against EU Over Use of Russian Assets for Ukraine
Belgian PM Threatens Legal Action Against EU Over Use of Russian Assets for Ukraine
Belgian Prime Minister Bart de Wever said on Wednesday that he does not rule out filing a lawsuit against the European Commission to block a possible decision to use Russian assets for Ukraine.
"Nothing can be ruled out," de Wever told Belga reporters in the parliament, commenting on possible actions in response to the European Commission's decision on Russian assets, adding that legal challenges remain possible. De Wever called the commission's proposal to use Russian assets for Ukraine theft.
belgium, belgian prime minister, bart de wever, european commission, russian assets, ukraine, legal action, lawsuit, eu proposal, theft, international law, european union
Belgian PM Threatens Legal Action Against EU Over Use of Russian Assets for Ukraine

17:45 GMT 10.12.2025
Banknotes and coins from all over the world
MOSCOW (Sputnik) - Belgian Prime Minister Bart de Wever said on Wednesday that he does not rule out filing a lawsuit against the European Commission to block a possible decision to use Russian assets for Ukraine.
"Nothing can be ruled out," de Wever told Belga reporters in the parliament, commenting on possible actions in response to the European Commission's decision on Russian assets, adding that legal challenges remain possible.
De Wever called the commission's proposal to use Russian assets for Ukraine theft.
Euro money - Sputnik International, 1920, 06.12.2025
Economy
Attempts to Seize Assets in West Create Risks for All States With Funds There
6 December, 18:10 GMT
