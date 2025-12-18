International
The United States is preparing for a possible arrival of Russian President Vladimir Putin at the G20 summit in Miami in December 2026, the Russian G20 sherpa, Svetlana Lukash, told RIA Novosti.
“[The presiding country] is preparing for Vladimir Putin's participation in the summit in Miami next December," Lukash said. On December 1, the United States assumed the G20 presidency for 2026. The first meeting of the representatives of countries took place in Washington, DC, on December 15-16.
US Prepares For Potential Putin's Arrival at G20 Summit in Miami in 2026 – Russian Sherpa

19:03 GMT 18.12.2025
WASHINGTON, December 18 (Sputnik) – The United States is preparing for a possible arrival of Russian President Vladimir Putin at the G20 summit in Miami in December 2026, the Russian G20 sherpa, Svetlana Lukash, told RIA Novosti.
“[The presiding country] is preparing for Vladimir Putin's participation in the summit in Miami next December," Lukash said.
On December 1, the United States assumed the G20 presidency for 2026. The first meeting of the representatives of countries took place in Washington, DC, on December 15-16.
