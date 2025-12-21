International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20251221/putins-envoy-dmitriev-sees-miami-talks-on-ukraine-proceeding-constructively-1123338606.html
Putin's Envoy Dmitriev Sees Miami Talks on Ukraine Proceeding Constructively
Putin's Envoy Dmitriev Sees Miami Talks on Ukraine Proceeding Constructively
Sputnik International
Russian Direct Investment Fund (RDIF) CEO Kirill Dmitriev, who is also the Russian president's special representative for investment and economic cooperation with foreign countries, called his talks with US Presidential Envoy Steve Witkoff and the US leader's son-in-law, Jared Kushner, constructive.
2025-12-21T03:12+0000
2025-12-21T04:43+0000
russia's special operation in ukraine
kirill dmitriev
steve witkoff
jared kushner
miami
russia
russian direct investment fund (rdif)
us-russia relations
us-russia dialogue
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0c/02/1123216899_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_817fe886a13499539ea44b0db3ca7d65.jpg
"Discussions have begun and will continue today, and will also continue tomorrow," Dmitriev told Russian journalists. Kirill Dmitriev, Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, is visiting Miami this weekend for negotiations on the Ukrainian settlement with US special envoy Steve Witkoff and Jared Kushner.
https://sputnikglobe.com/20251220/russia-us-tunnel-feasible-can-improve-relations-between-countries---ex-trump-advisor-1123336218.html
miami
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0c/02/1123216899_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_af1b57945a938d7a633a8673e863b0cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
us-russia talks, us-russia relations, kirill dmitriev in miami, witkoff-dmitriev talks,
us-russia talks, us-russia relations, kirill dmitriev in miami, witkoff-dmitriev talks,

Putin's Envoy Dmitriev Sees Miami Talks on Ukraine Proceeding Constructively

03:12 GMT 21.12.2025 (Updated: 04:43 GMT 21.12.2025)
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Go to the mediabankU.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, Russian Direct Investment Fund CEO - Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev and U.S. Special Envoy Steve Witkoff wait before a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia.
U.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, Russian Direct Investment Fund CEO - Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev and U.S. Special Envoy Steve Witkoff wait before a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia. - Sputnik International, 1920, 21.12.2025
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Go to the mediabank
Subscribe
Russian Direct Investment Fund (RDIF) CEO Kirill Dmitriev, who is also the Russian president's special representative for investment and economic cooperation with foreign countries, called his talks with US Presidential Envoy Steve Witkoff and the US leader's son-in-law, Jared Kushner, constructive.
"The discussions are proceeding constructively," Dmitriev told Russian journalists.
"Discussions have begun and will continue today, and will also continue tomorrow," Dmitriev told Russian journalists.
The national flags of Russia and the USA are seen on the building of the US Embassy in Novinsky Boulevard in central Moscow, Russia. - Sputnik International, 1920, 20.12.2025
World
Russia-US Tunnel 'Feasible,' Can Improve Relations Between Countries - Ex-Trump Advisor
Yesterday, 09:32 GMT
Kirill Dmitriev, Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, is visiting Miami this weekend for negotiations on the Ukrainian settlement with US special envoy Steve Witkoff and Jared Kushner.
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала