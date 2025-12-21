https://sputnikglobe.com/20251221/putins-envoy-dmitriev-sees-miami-talks-on-ukraine-proceeding-constructively-1123338606.html
Putin's Envoy Dmitriev Sees Miami Talks on Ukraine Proceeding Constructively
Putin's Envoy Dmitriev Sees Miami Talks on Ukraine Proceeding Constructively
Sputnik International
Russian Direct Investment Fund (RDIF) CEO Kirill Dmitriev, who is also the Russian president's special representative for investment and economic cooperation with foreign countries, called his talks with US Presidential Envoy Steve Witkoff and the US leader's son-in-law, Jared Kushner, constructive.
2025-12-21T03:12+0000
2025-12-21T03:12+0000
2025-12-21T04:43+0000
russia's special operation in ukraine
kirill dmitriev
steve witkoff
jared kushner
miami
russia
russian direct investment fund (rdif)
us-russia relations
us-russia dialogue
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0c/02/1123216899_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_817fe886a13499539ea44b0db3ca7d65.jpg
"Discussions have begun and will continue today, and will also continue tomorrow," Dmitriev told Russian journalists. Kirill Dmitriev, Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, is visiting Miami this weekend for negotiations on the Ukrainian settlement with US special envoy Steve Witkoff and Jared Kushner.
https://sputnikglobe.com/20251220/russia-us-tunnel-feasible-can-improve-relations-between-countries---ex-trump-advisor-1123336218.html
miami
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0c/02/1123216899_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_af1b57945a938d7a633a8673e863b0cc.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
us-russia talks, us-russia relations, kirill dmitriev in miami, witkoff-dmitriev talks,
us-russia talks, us-russia relations, kirill dmitriev in miami, witkoff-dmitriev talks,
Putin's Envoy Dmitriev Sees Miami Talks on Ukraine Proceeding Constructively
03:12 GMT 21.12.2025 (Updated: 04:43 GMT 21.12.2025)
Russian Direct Investment Fund (RDIF) CEO Kirill Dmitriev, who is also the Russian president's special representative for investment and economic cooperation with foreign countries, called his talks with US Presidential Envoy Steve Witkoff and the US leader's son-in-law, Jared Kushner, constructive.
"The discussions are proceeding constructively," Dmitriev told Russian journalists.
"Discussions have begun and will continue today, and will also continue tomorrow," Dmitriev told Russian journalists.
Kirill Dmitriev, Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, is visiting Miami this weekend for negotiations on the Ukrainian settlement with US special envoy Steve Witkoff and Jared Kushner.