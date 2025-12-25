International
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Russian Forces Liberate Svyato-Pokrovskoye Settlement in DPR
Russia's Yug battlegroup liberated the settlement of Svyato-Pokrovskoe in the Donetsk People's Republic, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
Russian Forces Liberate Svyato-Pokrovskoye Settlement in DPR

09:30 GMT 25.12.2025 (Updated: 09:43 GMT 25.12.2025)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankCombat operation of the Grad MLRS near Krasnoarmeysk (Pokrovsk)
MOSCOW (Sputnik) - Russia's Yug battlegroup liberated the settlement of Svyato-Pokrovskoe in the Donetsk People's Republic, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
"As a result of decisive actions, units of the Yug battlegroup liberated the settlement of Svyato-Pokrovskoe in the Donetsk People's Republic," the ministry said in a statement.
Ukraine has lost more than 215 soldiers in battles with the Yug battlegroup, up to 265 soldiers in battles with Russia's Sever battlegroup, up to 235 soldiers in battles with the Vostok battlegroup, up to 220 soldiers in battles with the Zapad battlegroup, and more than 445 soldiers in battles with the Tsentr battlegroup
Russian air defense forces have shot down six guided bombs, a HIMARS rocket, and 472 Ukrainian drones, while Russian troops have hit the airfield and port infrastructure and energy facilities that support the activities of the Ukrainian armed forces
