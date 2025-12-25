https://sputnikglobe.com/20251225/russian-forces-liberate-svyato-pokrovskoe-settlement-in-dpr--1123361430.html
Russian Forces Liberate Svyato-Pokrovskoye Settlement in DPR
Russia's Yug battlegroup liberated the settlement of Svyato-Pokrovskoe in the Donetsk People's Republic, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
MOSCOW (Sputnik) - Russia's Yug battlegroup liberated the settlement of Svyato-Pokrovskoe in the Donetsk People's Republic, the Russian Defense Ministry said on Thursday.