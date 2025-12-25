https://sputnikglobe.com/20251225/soyuz-21a-rocket-launched-from-plesetsk-cosmodrome--russian-defense-ministry-1123364577.html
Soyuz-2.1a Rocket Launched From Plesetsk Cosmodrome – Russian Defense Ministry
The Russian space forces successfully launched a Soyuz-2.1a rocket carrying a satellite from the Plesetsk Cosmodrome in the Arkhangelsk Region, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
"On Thursday, December 25 ... a combat crew of the space forces successfully launched a Soyuz-2.1a medium-class carrier rocket with a satellite on board from the Plesetsk Cosmodrome, a state test cosmodrome of the Russian Ministry of Defense, in the Arkhangelsk Region," the statement read.