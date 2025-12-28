Putin Meets Kazakhstan's First President Nazarbayev - Kremlin

International
Russian President Vladimir Putin met with Kazakhstan's first president, Nursultan Nazarbayev, the Kremlin said on Saturday.
The footage shows Putin and Nazarbayev sitting together at a round table decorated with white flowers. The last time the Russian president met with the former leader of Kazakhstan was in May. Nazarbayev led Kazakhstan from 1991 and was elected president in the country’s first nationwide vote on December 1 that year. He stepped down on March 19, 2019, naming Kassym-Jomart Tokayev as his successor.
MOSCOW (Sputnik) - Russian President Vladimir Putin met with Kazakhstan's first president, Nursultan Nazarbayev, the Kremlin said on Saturday.
The footage shows Putin and Nazarbayev sitting together at a round table decorated with white flowers.
The last time the Russian president met with the former leader of Kazakhstan was in May.
Nazarbayev led Kazakhstan from 1991 and was elected president in the country’s first nationwide vote on December 1 that year. He stepped down on March 19, 2019, naming Kassym-Jomart Tokayev as his successor.
Russian President Putin and Kazakh President Tokayev, Astana, November 27, 2024 - Sputnik International, 1920, 27.11.2024
World
Russian, Kazakh Presidents Sign Statement on Deeper Strategic Partnership
27 November 2024, 16:49 GMT
