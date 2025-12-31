International
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Ukrainian Forces Attempt to Raise Flags in Russia-Controlled Territories Using Drones
Ukrainian Forces Attempt to Raise Flags in Russia-Controlled Territories Using Drones
Russian forces have intercepted seven Ukrainian drones that were trying to attach Ukrainian flags to building facades of liberated regions of Pokrovsk (Krasnoarmeysk), Dmitrov, and Rodinskoye, Russian Defense Ministry stated.
"The Ukrainian regime is making desperate attempts to convince the population of Ukraine and its Western sponsors of the allegedly continued presence of the Ukrainian Armed Forces in Pokrovsk (Krasnoarmeysk), Dmitrov, and Rodinskoye," the Russia's Ministry of Defense stated.
Destruction of the Ukrainian Armed Forces' flags in Pokrovsk
Destruction of the Ukrainian Armed Forces' flags in Pokrovsk
Ukrainian Forces Attempt to Raise Flags in Russia-Controlled Territories Using Drones

11:38 GMT 31.12.2025
© Sputnik
