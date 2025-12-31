https://sputnikglobe.com/20251231/ukrainian-forces-attempt-to-raise-flags-in-russia-controlled-territories-using-drones-1123395451.html
Ukrainian Forces Attempt to Raise Flags in Russia-Controlled Territories Using Drones
Ukrainian Forces Attempt to Raise Flags in Russia-Controlled Territories Using Drones
Sputnik International
Russian forces have intercepted seven Ukrainian drones that were trying to attach Ukrainian flags to building facades of liberated regions of Pokrovsk (Krasnoarmeysk), Dmitrov, and Rodinskoye, Russian Defense Ministry stated.
2025-12-31T11:38+0000
2025-12-31T11:38+0000
2025-12-31T11:38+0000
russia's special operation in ukraine
ukraine
russia
russian defense ministry
ukrainian armed forces
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0c/1f/1123395294_104:0:1740:920_1920x0_80_0_0_96cc2cad42f61ad53b64c591725e55c9.png
"The Ukrainian regime is making desperate attempts to convince the population of Ukraine and its Western sponsors of the allegedly continued presence of the Ukrainian Armed Forces in Pokrovsk (Krasnoarmeysk), Dmitrov, and Rodinskoye," the Russia's Ministry of Defense stated.
https://sputnikglobe.com/20251231/russian-troops-strike-energy-facilities-used-by-ukraines-military-industrial-complex-in-past-day--1123394985.html
ukraine
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0c/1f/1123395294_309:0:1536:920_1920x0_80_0_0_c7ffc1b488c573f1b3789692c8520a5c.png
Destruction of the Ukrainian Armed Forces' flags in Pokrovsk
Sputnik International
Destruction of the Ukrainian Armed Forces' flags in Pokrovsk
2025-12-31T11:38+0000
true
PT0M20S
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia, ukraine, drones, pokrovsk, dmitrov, rodinskoye, russian defense ministry, flags
russia, ukraine, drones, pokrovsk, dmitrov, rodinskoye, russian defense ministry, flags
Ukrainian Forces Attempt to Raise Flags in Russia-Controlled Territories Using Drones
Russian forces have intercepted seven Ukrainian drones that were trying to attach Ukrainian flags to building facades of liberated regions of Pokrovsk (Krasnoarmeysk), Dmitrov, and Rodinskoye, Russian Defense Ministry stated.
"The Ukrainian regime is making desperate attempts to convince the population of Ukraine and its Western sponsors of the allegedly continued presence of the Ukrainian Armed Forces in Pokrovsk (Krasnoarmeysk), Dmitrov, and Rodinskoye," the Russia's Ministry of Defense stated.