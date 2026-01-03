International
Explosions Rock Capital of Venezuela, Caracas
Explosions Rock Capital of Venezuela, Caracas
Sputnik International
Explosions have been heard in the Venezuelan capital Caracas, a Sputnik correspondent reported on Saturday.
Earlier in the day, Western media reported on the explosions in the city.
60
2026
Explosions Rock Capital of Venezuela, Caracas

07:00 GMT 03.01.2026 (Updated: 07:15 GMT 03.01.2026)
MOSCOW (Sputnik) - Explosions have been heard in the Venezuelan capital Caracas, a Sputnik correspondent reported on Saturday.
Earlier in the day, Western media reported on the explosions in the city.
