https://sputnikglobe.com/20260103/explosions-rocked-capital-of-venezuela-caracas-1123405607.html
Explosions Rock Capital of Venezuela, Caracas
Explosions Rock Capital of Venezuela, Caracas
Sputnik International
Explosions have been heard in the Venezuelan capital Caracas, a Sputnik correspondent reported on Saturday.
2026-01-03T07:00+0000
2026-01-03T07:00+0000
2026-01-03T07:15+0000
americas
venezuela
caracas
latin america
caribbean
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/105589/98/1055899813_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_01ede271273379805c0badf5b1b47697.jpg
Earlier in the day, Western media reported on the explosions in the city.
https://sputnikglobe.com/20251227/us-cannot-impose-colonial-slave-domination-on-venezuela--maduro-1123373471.html
americas
venezuela
caracas
caribbean
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/105589/98/1055899813_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_e78e873862357e441644014e1c684911.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezuela, strikes in venezuela, caracas explosions, caribbean tensions
venezuela, strikes in venezuela, caracas explosions, caribbean tensions
Explosions Rock Capital of Venezuela, Caracas
07:00 GMT 03.01.2026 (Updated: 07:15 GMT 03.01.2026)
MOSCOW (Sputnik) - Explosions have been heard in the Venezuelan capital Caracas, a Sputnik correspondent reported on Saturday.
Earlier in the day, Western media reported on the explosions in the city.
27 December 2025, 09:14 GMT