https://sputnikglobe.com/20260107/ukraine-loses-over-425-soldiers-in-battles-with-russian-forces---mod-1123435571.html
Ukraine Loses Over 425 Soldiers in Battles With Russian Forces - MoD
Ukraine Loses Over 425 Soldiers in Battles With Russian Forces - MoD
Sputnik International
Russia's Battlegroup Tsentr has eliminated over 425 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
2026-01-07T10:27+0000
2026-01-07T10:27+0000
2026-01-07T10:27+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
russian armed forces
buk
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/01/08/1121380556_0:2:3221:1814_1920x0_80_0_0_b7bdc596873730c651af347d85a80998.jpg
"The enemy's losses amounted to more than 425 servicemen, a German-made Leopard tank, nine armored combat vehicles, 11 vehicles, two field artillery pieces, and a Buran multiple launch rocket system launcher," the ministry said. Russia's Battlegroup Vostok has eliminated over 270 military personnel, an armored personnel carrier, four armored combat vehicles, 13 motor vehicles, an artillery piece, and a Buk-M1 anti-aircraft missile system launcher, while Russia's Battlegroup Yug has eliminated over 190 Ukrainian troops, seven armored combat vehicles, 14 motor vehicles, and four artillery pieces, including a German-made 155 mm Panzerhaubitze 2000 self-propelled artillery system, the ministry added. Russia's Battlegroup Zapad has eliminated up to 190 Ukrainian soldiers, two armored combat vehicles, 14 motor vehicles, and five ammunition depots, and Russia's Battlegroup Sever has eliminated up to 160 Ukrainian servicepeople, 17 vehicles, a Swedish-made ARTHUR counter-battery radar station, the ministry also said. Russia's Battlegroup Dnepr has eliminated up to 45 Ukrainian troops, an armored combat vehicle, 11 cars, an electronic warfare station, and two supply depots, the statement added.
https://sputnikglobe.com/20251230/russian-forces-liberate-boguslavka-settlement-in-kharkov-region---mod-1123388762.html
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/01/08/1121380556_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_794fb6356b9bb4113d05a023ff16a91a.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukraine loses, russian defense ministry, ukrainian soldiers, russian forces, soldiers in battles
ukraine loses, russian defense ministry, ukrainian soldiers, russian forces, soldiers in battles
Ukraine Loses Over 425 Soldiers in Battles With Russian Forces - MoD
MOSCOW (Sputnik) - Russia's Battlegroup Tsentr has eliminated over 425 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
"The enemy's losses amounted to more than 425 servicemen, a German-made Leopard tank, nine armored combat vehicles, 11 vehicles, two field artillery pieces, and a Buran multiple launch rocket system launcher," the ministry said.
Russia's Battlegroup Vostok has eliminated over 270 military personnel, an armored personnel carrier, four armored combat vehicles, 13 motor vehicles, an artillery piece, and a Buk-M1 anti-aircraft missile system launcher, while Russia's Battlegroup Yug has eliminated over 190 Ukrainian troops, seven armored combat vehicles, 14 motor vehicles, and four artillery pieces, including a German-made 155 mm Panzerhaubitze 2000 self-propelled artillery system, the ministry added.
Russia's Battlegroup Zapad has eliminated up to 190 Ukrainian soldiers, two armored combat vehicles, 14 motor vehicles, and five ammunition depots, and Russia's Battlegroup Sever has eliminated up to 160 Ukrainian servicepeople
, 17 vehicles, a Swedish-made ARTHUR counter-battery radar station, the ministry also said.
Russia's Battlegroup Dnepr has eliminated up to 45 Ukrainian troops, an armored combat vehicle, 11 cars, an electronic warfare station, and two supply depots, the statement added.
30 December 2025, 10:47 GMT