Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Ukraine Loses Over 425 Soldiers in Battles With Russian Forces - MoD
Ukraine Loses Over 425 Soldiers in Battles With Russian Forces - MoD
Russia's Battlegroup Tsentr has eliminated over 425 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
"The enemy's losses amounted to more than 425 servicemen, a German-made Leopard tank, nine armored combat vehicles, 11 vehicles, two field artillery pieces, and a Buran multiple launch rocket system launcher," the ministry said. Russia's Battlegroup Vostok has eliminated over 270 military personnel, an armored personnel carrier, four armored combat vehicles, 13 motor vehicles, an artillery piece, and a Buk-M1 anti-aircraft missile system launcher, while Russia's Battlegroup Yug has eliminated over 190 Ukrainian troops, seven armored combat vehicles, 14 motor vehicles, and four artillery pieces, including a German-made 155 mm Panzerhaubitze 2000 self-propelled artillery system, the ministry added. Russia's Battlegroup Zapad has eliminated up to 190 Ukrainian soldiers, two armored combat vehicles, 14 motor vehicles, and five ammunition depots, and Russia's Battlegroup Sever has eliminated up to 160 Ukrainian servicepeople, 17 vehicles, a Swedish-made ARTHUR counter-battery radar station, the ministry also said. Russia's Battlegroup Dnepr has eliminated up to 45 Ukrainian troops, an armored combat vehicle, 11 cars, an electronic warfare station, and two supply depots, the statement added.
2026
Ukraine Loses Over 425 Soldiers in Battles With Russian Forces - MoD

10:27 GMT 07.01.2026
MOSCOW (Sputnik) - Russia's Battlegroup Tsentr has eliminated over 425 Ukrainian soldiers over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
"The enemy's losses amounted to more than 425 servicemen, a German-made Leopard tank, nine armored combat vehicles, 11 vehicles, two field artillery pieces, and a Buran multiple launch rocket system launcher," the ministry said.
Russia's Battlegroup Vostok has eliminated over 270 military personnel, an armored personnel carrier, four armored combat vehicles, 13 motor vehicles, an artillery piece, and a Buk-M1 anti-aircraft missile system launcher, while Russia's Battlegroup Yug has eliminated over 190 Ukrainian troops, seven armored combat vehicles, 14 motor vehicles, and four artillery pieces, including a German-made 155 mm Panzerhaubitze 2000 self-propelled artillery system, the ministry added.
Russia's Battlegroup Zapad has eliminated up to 190 Ukrainian soldiers, two armored combat vehicles, 14 motor vehicles, and five ammunition depots, and Russia's Battlegroup Sever has eliminated up to 160 Ukrainian servicepeople, 17 vehicles, a Swedish-made ARTHUR counter-battery radar station, the ministry also said.
Russia's Battlegroup Dnepr has eliminated up to 45 Ukrainian troops, an armored combat vehicle, 11 cars, an electronic warfare station, and two supply depots, the statement added.
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Forces Liberate Boguslavka Settlement in Kharkov Region - MoD
30 December 2025, 10:47 GMT
30 December 2025, 10:47 GMT
