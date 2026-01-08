International
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Russian Forces Liberate Bratskoye Settlement in Dnepropetrovsk Region
Russia’s Vostok battlegroup has liberated the settlement of Bratskoye in the Dnepropetrovsk Region, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
"As a result of active actions, units of the Vostok battlegroup took control of the settlement of Bratskoye in the Dnepropetrovsk region," the statement read.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankRussian servicemen of the artillery brigade division of the Tsentr battlegroup of forces fire a BM-27 9K57 Uragan (Hurricane) multiple launch rocket system towards positions of the Ukrainian Armed Forces
Russian servicemen of the artillery brigade division of the Tsentr battlegroup of forces fire a BM-27 9K57 Uragan (Hurricane) multiple launch rocket system towards positions of the Ukrainian Armed Forces - Sputnik International, 1920, 08.01.2026
MOSCOW (Sputnik) - Russia’s Vostok battlegroup has liberated the settlement of Bratskoye in the Dnepropetrovsk Region, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
"As a result of active actions, units of the Vostok battlegroup took control of the settlement of Bratskoye in the Dnepropetrovsk region," the statement read.
Russia's Tsentr battlegroup has eliminated over 410 Ukrainian troops over the past day
Russia's Vostok battlegroup has eliminated over 220 Ukrainian soldiers, while Russia's Yug battlegroup has eliminated over 200 Ukrainian servicepeople
Russia's Zapad battlegroup has eliminated over 180 Ukrainian soldiers, while the Sever battlegroup has eliminated up to 120 Ukrainian servicepeople, and the Dnepr battlegroup has eliminated up to 50 Ukrainian military personnel
