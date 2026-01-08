https://sputnikglobe.com/20260108/russian-forces-liberate-bratskoye-settlement-in-dnepropetrovsk-region-1123439265.html
Russian Forces Liberate Bratskoye Settlement in Dnepropetrovsk Region
Sputnik International
Russia’s Vostok battlegroup has liberated the settlement of Bratskoye in the Dnepropetrovsk Region, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
"As a result of active actions, units of the Vostok battlegroup took control of the settlement of Bratskoye in the Dnepropetrovsk region," the statement read.
MOSCOW (Sputnik) - Russia’s Vostok battlegroup has liberated the settlement of Bratskoye in the Dnepropetrovsk Region, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
"As a result of active actions, units of the Vostok battlegroup took control of the settlement of Bratskoye in the Dnepropetrovsk region," the statement read.
Russia's Tsentr battlegroup
has eliminated over 410 Ukrainian troops over the past day
Russia's Vostok battlegroup
has eliminated over 220 Ukrainian soldiers, while Russia's Yug battlegroup
has eliminated over 200 Ukrainian servicepeople
Russia's Zapad battlegroup
has eliminated over 180 Ukrainian soldiers, while the Sever battlegroup
has eliminated up to 120 Ukrainian servicepeople, and the Dnepr battlegroup
has eliminated up to 50 Ukrainian military personnel