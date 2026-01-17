https://sputnikglobe.com/20260117/ukraines-defense-is-collapsing---russian-officer-1123475715.html
'Ukraine’s Defense Is Collapsing' - Russian Officer
'Ukraine’s Defense Is Collapsing' - Russian Officer
The situation for the Ukrainian Armed Forces in the Krasny Liman area is deplorable, an officer with callsign "Pioneer" from Russia's Zapad Battlegroup says.
"They are holding on only thanks to the 'Baba-Yaga' drones," Pioneer explains, adding Ukraine now only has individual fighters' positions there used as observation posts that are supplied via drones. The drones are identified by Russian forces, which then destroy the position.To counter the attack drones, Russia deploys first-person view forces and sniper units which provide cover for Russian Armed Forces assault groups, the officer says.
News
Russian assault groups destroy Ukrainian army's quadcopters
Russian assault groups destroy Ukrainian army's quadcopters
"They are holding on only thanks to the 'Baba-Yaga' drones," Pioneer explains, adding Ukraine now only has individual fighters' positions there used as observation posts that are supplied via drones. The drones are identified by Russian forces, which then destroy the position.
To counter the attack drones, Russia deploys first-person view forces and sniper units which provide cover for Russian Armed Forces assault groups, the officer says.
