Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
'Ukraine's Defense Is Collapsing' - Russian Officer
The situation for the Ukrainian Armed Forces in the Krasny Liman area is deplorable, an officer with callsign "Pioneer" from Russia's Zapad Battlegroup says.
"They are holding on only thanks to the 'Baba-Yaga' drones," Pioneer explains, adding Ukraine now only has individual fighters' positions there used as observation posts that are supplied via drones. The drones are identified by Russian forces, which then destroy the position.To counter the attack drones, Russia deploys first-person view forces and sniper units which provide cover for Russian Armed Forces assault groups, the officer says.
12:08 GMT 17.01.2026
The situation for the Ukrainian Armed Forces in the Krasny Liman area is deplorable, an officer with callsign "Pioneer" from Russia's Zapad Battlegroup says.
"They are holding on only thanks to the 'Baba-Yaga' drones," Pioneer explains, adding Ukraine now only has individual fighters' positions there used as observation posts that are supplied via drones. The drones are identified by Russian forces, which then destroy the position.
To counter the attack drones, Russia deploys first-person view forces and sniper units which provide cover for Russian Armed Forces assault groups, the officer says.
