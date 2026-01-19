https://sputnikglobe.com/20260119/russian-special-envoy-dmitriev-to-meet-with-witkoff-kushner-in-davos-on-tuesday---reports-1123487572.html
Axios journalist Barak Ravid reported on Monday, citing a source, that Kirill Dmitriev, special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, will meet with US special envoy Steve Witkoff and US President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner in Davos on January 20.
"Putin's envoy Dmitriev will meet tomorrow in Davos with President Trump's envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to discuss U.S. peace plan, a source with knowledge confirms," Ravid said on X.
MOSCOW (Sputnik) - Axios journalist Barak Ravid reported on Monday, citing a source, that Kirill Dmitriev, special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, will meet with US special envoy Steve Witkoff and US President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner in Davos on January 20.
