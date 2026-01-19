International
Russian Special Envoy Dmitriev to Meet With Witkoff, Kushner in Davos on Tuesday - Reports
Russian Special Envoy Dmitriev to Meet With Witkoff, Kushner in Davos on Tuesday - Reports
Axios journalist Barak Ravid reported on Monday, citing a source, that Kirill Dmitriev, special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, will meet with US special envoy Steve Witkoff and US President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner in Davos on January 20.
"Putin's envoy Dmitriev will meet tomorrow in Davos with President Trump's envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to discuss U.S. peace plan, a source with knowledge confirms," Ravid said on X.
Russian Special Envoy Dmitriev to Meet With Witkoff, Kushner in Davos on Tuesday - Reports

11:17 GMT 19.01.2026
Subscribe
MOSCOW (Sputnik) - Axios journalist Barak Ravid reported on Monday, citing a source, that Kirill Dmitriev, special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, will meet with US special envoy Steve Witkoff and US President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner in Davos on January 20.
"Putin's envoy Dmitriev will meet tomorrow in Davos with President Trump's envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to discuss U.S. peace plan, a source with knowledge confirms," Ravid said on X.
