Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Western Military Units in Ukraine to Be Seen as Intervention - Russian Foreign Ministry
Western Military Units in Ukraine to Be Seen as Intervention - Russian Foreign Ministry
The deployment of Western military units on Ukrainian territory is unacceptable and will be classified as foreign intervention, said Alexey Polishchuk, Director of the Second CIS Department at the Russian Foreign Ministry.
"The deployment of Western military units, warehouses, and other infrastructure on Ukrainian territory is unacceptable and will be classified as foreign intervention. All Western military facilities deployed in Ukraine will be considered legitimate military targets for the Russian Armed Forces," he said.
Western Military Units in Ukraine to Be Seen as Intervention - Russian Foreign Ministry

MOSCOW (Sputnik) - The deployment of Western military units on Ukrainian territory is unacceptable and will be classified as foreign intervention, said Alexey Polishchuk, Director of the Second CIS Department at the Russian Foreign Ministry.
"The deployment of Western military units, warehouses, and other infrastructure on Ukrainian territory is unacceptable and will be classified as foreign intervention. All Western military facilities deployed in Ukraine will be considered legitimate military targets for the Russian Armed Forces," he said.
