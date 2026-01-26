https://sputnikglobe.com/20260126/canada-destroying-itself-over-potential-deal-with-china---trump-1123526737.html
Canada 'Destroying Itself' Over Potential Deal With China - Trump
Canada 'Destroying Itself' Over Potential Deal With China - Trump
Sputnik International
US President Donald Trump said on Sunday that Canada was "destroying itself" over a potential trade deal with China.
2026-01-26T04:31+0000
2026-01-26T04:31+0000
2026-01-26T04:31+0000
world
us
donald trump
canada
china
tariff war
trade war
us-china trade war
us-canada relations
tariffs
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/01/07/1123433814_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_32fa0b73887a79ead0ef2d3e3ada6787.jpg
"Canada is systematically destroying itself. The China deal is a disaster for them," Trump wrote on Truth Social. The US president also said he expects the deal with Beijing to be one of the worst in history. On Saturday, Trump said that if Canada made a deal with China, all Canadian goods entering the US would be immediately subject to 100% tariffs.
https://sputnikglobe.com/20250627/us-terminating-all-trade-talks-with-canada-over-new-tax-on-us-tech-firms-1122353116.html
canada
china
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/01/07/1123433814_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_b643d2447def8aad5e3b756290a429f2.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
us-canada deal, us-canada trade deal, canada-china deal, canada-china trade deal, trump-canada, trump's tariffs, tariff war, tariff deal, trade deal, canada-china trade deal, us-china trade deal
us-canada deal, us-canada trade deal, canada-china deal, canada-china trade deal, trump-canada, trump's tariffs, tariff war, tariff deal, trade deal, canada-china trade deal, us-china trade deal
Canada 'Destroying Itself' Over Potential Deal With China - Trump
WASHINGTON (Sputnik) - US President Donald Trump said on Sunday that Canada was "destroying itself" over a potential trade deal with China.
"Canada is systematically destroying itself. The China deal is a disaster for them," Trump wrote on Truth Social.
The US president also said he expects the deal with Beijing to be one of the worst in history.
On Saturday, Trump said that if Canada made a deal with China, all Canadian goods entering the US would be immediately subject to 100% tariffs.