Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Russian Forces Liberate Kupyansk-Uzlovaya Settlement in Kharkov Region
Russian Forces Liberate Kupyansk-Uzlovaya Settlement in Kharkov Region
The Zapad battlegroup of the Russian armed forces has liberated the Kupyansk-Uzlovaya settlement in the Kharkov region, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
russia's special operation in ukraine
"As a result of the active offensive actions of the units of the Zapad battlegroup, the Kupyansk-Uzlovaya settlement of the Kharkov region was liberated," the ministry said in a statement.
News
russia, ukraine, russian ministry of defense, special military operation, liberation, losses, servicemen, soldiers, battlegroups, sever battlegroup, yug battlegroup, zapad battlegroup, vostok battlegroup, tsentr battlegroup, dnepr battlegroup
russia, ukraine, russian ministry of defense, special military operation, liberation, losses, servicemen, soldiers, battlegroups, sever battlegroup, yug battlegroup, zapad battlegroup, vostok battlegroup, tsentr battlegroup, dnepr battlegroup

Russian Forces Liberate Kupyansk-Uzlovaya Settlement in Kharkov Region

Subscribe
MOSCOW (Sputnik) - The Zapad battlegroup of the Russian armed forces has liberated the Kupyansk-Uzlovaya settlement in the Kharkov region, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
"As a result of the active offensive actions of the units of the Zapad battlegroup, the Kupyansk-Uzlovaya settlement of the Kharkov region was liberated," the ministry said in a statement.
Russia's Zapad battlegroup has eliminated over 210 Ukrainian soldiers
Russia's Tsentr battlegroup has eliminated over 415 Ukrainian soldiers
Russia's Vostok battlegroup has eliminated over 390 Ukrainian servicepeople
Dnepr battlegroup has taken control of the settlement of Novoyakovlevka in the Zaporozhye region
