Russian Forces Liberate Kupyansk-Uzlovaya Settlement in Kharkov Region
The Zapad battlegroup of the Russian armed forces has liberated the Kupyansk-Uzlovaya settlement in the Kharkov region, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
"As a result of the active offensive actions of the units of the Zapad battlegroup, the Kupyansk-Uzlovaya settlement of the Kharkov region was liberated," the ministry said in a statement.
11:09 GMT 27.01.2026 (Updated: 11:10 GMT 27.01.2026)
Russia's Zapad battlegroup
has eliminated over 210 Ukrainian soldiers
Russia's Tsentr battlegroup
has eliminated over 415 Ukrainian soldiers
Russia's Vostok battlegroup
has eliminated over 390 Ukrainian servicepeople
Dnepr battlegroup
has taken control of the settlement of Novoyakovlevka in the Zaporozhye region