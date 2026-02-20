https://sputnikglobe.com/20260220/russian-forces-hit-ukrainian-military-facilities-with-precision-weapons-seven-times-this-week-1123663991.html
Seven Russian Precision Strikes Flatten Ukrainian Military Facilities This Week
Russian forces have carried out one massive strike and six group strikes using precision weapons and drones against military facilities in Ukraine in response to enemy strikes on civilian infrastructure, the Russian Defense Ministry said on Friday.
"From February 14 to February 20, in response to terrorist attacks by Ukraine on civilian facilities on Russian territory, the Armed Forces of the Russian Federation carried out one massive strike and six group strikes. As a result, enterprises of Ukraine's military industry, energy facilities, fuel and transport infrastructure, missile and artillery weapons depots, production sites, storage and launch sites for attack drones, as well as temporary deployment points for Ukrainian armed formations and foreign mercenaries, were hit," the statement read.
MOSCOW (Sputnik) - Russian forces have carried out one massive strike and six group strikes using precision weapons and drones against military facilities in Ukraine in response to enemy strikes on civilian infrastructure, the Russian Defense Ministry said on Friday.
"From February 14 to February 20, in response to terrorist attacks by Ukraine on civilian facilities on Russian territory, the Armed Forces of the Russian Federation carried out one massive strike and six group strikes. As a result, enterprises of Ukraine's military industry, energy facilities, fuel and transport infrastructure, missile and artillery weapons depots, production sites, storage and launch sites for attack drones, as well as temporary deployment points for Ukrainian armed formations and foreign mercenaries, were hit," the statement read.
Russia's Vostok battlegroup
has eliminated over 2,415 Ukrainian soldiers
Ukraine has lost over 1,310 soldiers in battles with the Sever battlegroup
, over 1,115 soldiers in battles with the Zapad battlegroup
,
Ukraine has also lost over 1,015 soldiers in battles with the Yug battlegroup
and over 2,220 soldiers in battles with the Tsentr battlegroup