Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Seven Russian Precision Strikes Flatten Ukrainian Military Facilities This Week
Russian forces have carried out one massive strike and six group strikes using precision weapons and drones against military facilities in Ukraine in response to enemy strikes on civilian infrastructure, the Russian Defense Ministry said on Friday.
"From February 14 to February 20, in response to terrorist attacks by Ukraine on civilian facilities on Russian territory, the Armed Forces of the Russian Federation carried out one massive strike and six group strikes. As a result, enterprises of Ukraine's military industry, energy facilities, fuel and transport infrastructure, missile and artillery weapons depots, production sites, storage and launch sites for attack drones, as well as temporary deployment points for Ukrainian armed formations and foreign mercenaries, were hit," the statement read.
MOSCOW (Sputnik) - Russian forces have carried out one massive strike and six group strikes using precision weapons and drones against military facilities in Ukraine in response to enemy strikes on civilian infrastructure, the Russian Defense Ministry said on Friday.
"From February 14 to February 20, in response to terrorist attacks by Ukraine on civilian facilities on Russian territory, the Armed Forces of the Russian Federation carried out one massive strike and six group strikes. As a result, enterprises of Ukraine's military industry, energy facilities, fuel and transport infrastructure, missile and artillery weapons depots, production sites, storage and launch sites for attack drones, as well as temporary deployment points for Ukrainian armed formations and foreign mercenaries, were hit," the statement read.
Russia's Vostok battlegroup has eliminated over 2,415 Ukrainian soldiers
Ukraine has lost over 1,310 soldiers in battles with the Sever battlegroup, over 1,115 soldiers in battles with the Zapad battlegroup,
Ukraine has also lost over 1,015 soldiers in battles with the Yug battlegroup and over 2,220 soldiers in battles with the Tsentr battlegroup
Russian servicemen of the Tsentr (Centre) Group of Forces fire a BM-21 Grad multiple rocket launcher towards Ukrainian positions. - Sputnik International, 1920, 20.02.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Ukrainian Military Lost 1.5M Since 2022 — 520,000 in 2025 Alone
05:57 GMT
