https://sputnikglobe.com/20260225/russian-troops-liberate-grafskoye-settlement-in-kharkov-region--1123687259.html
Russian Troops Liberate Grafskoye Settlement in Kharkov Region
Russian Troops Liberate Grafskoye Settlement in Kharkov Region
Sputnik International
The Russian armed forces have liberated the settlement of Grafskoye in the Kharkov region, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
2026-02-25T09:42+0000
2026-02-25T09:42+0000
2026-02-25T09:42+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
kharkov
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0a/08/1122923914_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_4f2437a76abceceebdc87e691db24ca2.jpg
"As a result of active and decisive actions, units of the Sever battlegroup liberated the Grafskoye settlement in the Kharkov region," the ministry said in a statement.
https://sputnikglobe.com/20260224/russian-forces-liberate-rizdvyanka-village-in-zaporozhye-region--mod-1123678158.html
russia
ukraine
kharkov
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0a/08/1122923914_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_fe4bdbd0ab80b5e88d11ccadd34fe08c.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia, ukraine, russian ministry of defense, special military operation, liberation, losses, servicemen, soldiers, battlegroups, sever battlegroup, yug battlegroup, zapad battlegroup, vostok battlegroup, tsentr battlegroup, dnepr battlegroup, kharkov
russia, ukraine, russian ministry of defense, special military operation, liberation, losses, servicemen, soldiers, battlegroups, sever battlegroup, yug battlegroup, zapad battlegroup, vostok battlegroup, tsentr battlegroup, dnepr battlegroup, kharkov
Russian Troops Liberate Grafskoye Settlement in Kharkov Region
MOSCOW (Sputnik) - The Russian armed forces have liberated the settlement of Grafskoye in the Kharkov region, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
"As a result of active and decisive actions, units of the Sever battlegroup liberated the Grafskoye settlement in the Kharkov region," the ministry said in a statement.
Russia's Tsentr battlegroup
has eliminated up to 390 soldiers
Ukraine has also lost up to 355 soldiers in battles with the Russia's Vostok battlegroup
and over 220 soldiers with the Sever battlegroup