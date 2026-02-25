International
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Russian Troops Liberate Grafskoye Settlement in Kharkov Region
Russian Troops Liberate Grafskoye Settlement in Kharkov Region
The Russian armed forces have liberated the settlement of Grafskoye in the Kharkov region, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
"As a result of active and decisive actions, units of the Sever battlegroup liberated the Grafskoye settlement in the Kharkov region," the ministry said in a statement.
Russian Troops Liberate Grafskoye Settlement in Kharkov Region

MOSCOW (Sputnik) - The Russian armed forces have liberated the settlement of Grafskoye in the Kharkov region, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
"As a result of active and decisive actions, units of the Sever battlegroup liberated the Grafskoye settlement in the Kharkov region," the ministry said in a statement.
Russia's Tsentr battlegroup has eliminated up to 390 soldiers
Ukraine has also lost up to 355 soldiers in battles with the Russia's Vostok battlegroup and over 220 soldiers with the Sever battlegroup
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Forces Liberate Rizdvyanka Village in Zaporozhye Region – MoD
