Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Bodies of 1,000 Ukrainian Soldiers Transferred to Ukraine - Medinsky
Russia has transferred the bodies of 1,000 Ukrainian soldiers to Ukraine, and received the bodies of 35 Russian soldiers, Russian presidential aide Vladimir Medinsky said on Thursday.
"The bodies of 1,000 dead Ukrainian soldiers have been transferred to Ukraine. The bodies of 35 dead Russian soldiers have been handed over to Russia," Medinsky wrote on Telegram.Russia has received the bodies of 35 fallen Russian soldiers, presidential aide Vladimir Medinsky added.
Bodies of 1,000 Ukrainian Soldiers Transferred to Ukraine - Medinsky

08:58 GMT 26.02.2026 (Updated: 09:03 GMT 26.02.2026)
Refrigerated trucks with 1,212 bodies of dead Ukrainian servicemen in the Bryansk region.
MOSCOW (Sputnik) - Russia has transferred the bodies of 1,000 Ukrainian soldiers to Ukraine, and received the bodies of 35 Russian soldiers, Russian presidential aide Vladimir Medinsky said on Thursday.
"The bodies of 1,000 dead Ukrainian soldiers have been transferred to Ukraine. The bodies of 35 dead Russian soldiers have been handed over to Russia," Medinsky wrote on Telegram.
Russia has received the bodies of 35 fallen Russian soldiers, presidential aide Vladimir Medinsky added.
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Hands Over 1,000 Bodies of Ukrainian Soldiers to Ukraine - Presidential Aide
29 January, 11:12 GMT
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Hands Over 1,000 Bodies of Ukrainian Soldiers to Ukraine - Presidential Aide
29 January, 11:12 GMT
