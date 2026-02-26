Bodies of 1,000 Ukrainian Soldiers Transferred to Ukraine - Medinsky

https://sputnikglobe.com/20260226/bodies-of-1000-ukrainian-soldiers-transferred-to-ukraine---medinsky-1123692508.html
Russia has transferred the bodies of 1,000 Ukrainian soldiers to Ukraine, and received the bodies of 35 Russian soldiers, Russian presidential aide Vladimir Medinsky said on Thursday.
"The bodies of 1,000 dead Ukrainian soldiers have been transferred to Ukraine. The bodies of 35 dead Russian soldiers have been handed over to Russia," Medinsky wrote on Telegram.Russia has received the bodies of 35 fallen Russian soldiers, presidential aide Vladimir Medinsky added.
