Russia Hands Over 1,000 Bodies of Ukrainian Soldiers to Ukraine - Presidential Aide

Russia and Ukraine held a new exchange of bodies of their dead soldiers, and Moscow has transferred 1,000 bodies of Ukrainian soldiers to Ukraine and received 38 bodies of dead soldiers, Russian presidential aide Vladimir Medinsky said on Thursday.
"Within the framework of the Istanbul agreements. The bodies of 1,000 dead Ukrainian soldiers have been transferred to Ukraine. The bodies of 38 dead Russian soldiers have been handed over to Russia," Medinsky said on Telegram.
MOSCOW (Sputnik) - Russia and Ukraine held a new exchange of bodies of their dead soldiers, and Moscow has transferred 1,000 bodies of Ukrainian soldiers to Ukraine and received 38 bodies of dead soldiers, Russian presidential aide Vladimir Medinsky said on Thursday.
