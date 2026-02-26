International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260226/russian-troops-launch-massive-overnight-strike-on-ukrainian-defense-and-energy-facilities-1123692925.html
Russian Troops Launch Massive Overnight Strike on Ukrainian Defense and Energy Facilities
Russian Troops Launch Massive Overnight Strike on Ukrainian Defense and Energy Facilities
Sputnik International
The Russian armed forces launched at night a massive strike on Ukrainian military-industrial complex enterprises, energy facilities, military airfields, and places of pre-flight training and launch of Ukrainian UAVs, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
2026-02-26T10:00+0000
2026-02-26T10:00+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/0c/0f/1121176564_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_a760b869d481c73ab50ff1111b5c8c45.jpg
Ukraine has also lost up to 270 soldiers in battles with the Tsentr battlegroup and up to 340 soldiers in battles with Vostok battlegroup.
https://sputnikglobe.com/20260225/russian-troops-liberate-grafskoye-settlement-in-kharkov-region--1123687259.html
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/0c/0f/1121176564_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_3c39569b3046b24dd5e8a95d78df1fca.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russia, ukraine, russian ministry of defense, special military operation, liberation, losses, servicemen, soldiers, battlegroups, sever battlegroup, yug battlegroup, zapad battlegroup, vostok battlegroup, tsentr battlegroup, dnepr battlegroup
russia, ukraine, russian ministry of defense, special military operation, liberation, losses, servicemen, soldiers, battlegroups, sever battlegroup, yug battlegroup, zapad battlegroup, vostok battlegroup, tsentr battlegroup, dnepr battlegroup

Russian Troops Launch Massive Overnight Strike on Ukrainian Defense and Energy Facilities

10:00 GMT 26.02.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankRussian servicemen fire an AZP S-60 anti-aircraft gun mounted on a Kamaz vehicle at Ukrainian positions in the Krasny Liman area.
Russian servicemen fire an AZP S-60 anti-aircraft gun mounted on a Kamaz vehicle at Ukrainian positions in the Krasny Liman area. - Sputnik International, 1920, 26.02.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Go to the mediabank
Subscribe
MOSCOW (Sputnik) - The Russian armed forces launched at night a massive strike on Ukrainian military-industrial complex enterprises, energy facilities, military airfields, and places of pre-flight training and launch of Ukrainian UAVs, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
Ukraine has also lost up to 270 soldiers in battles with the Tsentr battlegroup and up to 340 soldiers in battles with Vostok battlegroup.
Russian servicemen in the special operation zone. File photo - Sputnik International, 1920, 25.02.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Troops Liberate Grafskoye Settlement in Kharkov Region
Yesterday, 09:42 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала