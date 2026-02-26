https://sputnikglobe.com/20260226/russian-troops-launch-massive-overnight-strike-on-ukrainian-defense-and-energy-facilities-1123692925.html
Russian Troops Launch Massive Overnight Strike on Ukrainian Defense and Energy Facilities
Russian Troops Launch Massive Overnight Strike on Ukrainian Defense and Energy Facilities
Sputnik International
The Russian armed forces launched at night a massive strike on Ukrainian military-industrial complex enterprises, energy facilities, military airfields, and places of pre-flight training and launch of Ukrainian UAVs, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
2026-02-26T10:00+0000
2026-02-26T10:00+0000
2026-02-26T10:00+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/0c/0f/1121176564_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_a760b869d481c73ab50ff1111b5c8c45.jpg
Ukraine has also lost up to 270 soldiers in battles with the Tsentr battlegroup and up to 340 soldiers in battles with Vostok battlegroup.
https://sputnikglobe.com/20260225/russian-troops-liberate-grafskoye-settlement-in-kharkov-region--1123687259.html
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/0c/0f/1121176564_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_3c39569b3046b24dd5e8a95d78df1fca.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia, ukraine, russian ministry of defense, special military operation, liberation, losses, servicemen, soldiers, battlegroups, sever battlegroup, yug battlegroup, zapad battlegroup, vostok battlegroup, tsentr battlegroup, dnepr battlegroup
russia, ukraine, russian ministry of defense, special military operation, liberation, losses, servicemen, soldiers, battlegroups, sever battlegroup, yug battlegroup, zapad battlegroup, vostok battlegroup, tsentr battlegroup, dnepr battlegroup
Russian Troops Launch Massive Overnight Strike on Ukrainian Defense and Energy Facilities
MOSCOW (Sputnik) - The Russian armed forces launched at night a massive strike on Ukrainian military-industrial complex enterprises, energy facilities, military airfields, and places of pre-flight training and launch of Ukrainian UAVs, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
Ukraine has also lost up to 270 soldiers in battles with the Tsentr battlegroup and up to 340 soldiers in battles with Vostok battlegroup.