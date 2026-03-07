https://sputnikglobe.com/20260307/russian-forces-deliver-retaliatory-strike-against-ukraines-military-industrial-complex-enterprises-1123782633.html
Russian Forces Deliver Retaliatory Strike Against Ukraine's Military-Industrial Complex Enterprises
Russian Forces Deliver Retaliatory Strike Against Ukraine's Military-Industrial Complex Enterprises
Sputnik International
Russian troops launched a retaliatory strike overnight on military enterprises used by Ukrainian militants, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
2026-03-07T10:14+0000
2026-03-07T10:14+0000
2026-03-07T10:14+0000
russia's special operation in ukraine
ukraine
russia
russian defense ministry
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/02/0f/1116804834_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_389af0cc95c800deac735ee2b5f74bf4.jpg
"A massive strike was carried out with long-range precision weapons launched from ground, air, and sea, as well as strike unmanned aerial vehicles, on enterprises of Ukraine's military-industrial complex," the ministry said in a statement.Russian soldiers also struck Ukrainian energy facilities and military airfields, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260306/russian-forces-liberate-sosnovoye-settlement-in-dpr-1123775556.html
ukraine
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/02/0f/1116804834_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_e0bf61e042756779e8107486807763b8.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia, ukraine, russian ministry of defense, special military operation, liberation, losses, servicemen, soldiers, battlegroups, sever battlegroup, yug battlegroup, zapad battlegroup, vostok battlegroup, tsentr battlegroup, dnepr battlegroup
russia, ukraine, russian ministry of defense, special military operation, liberation, losses, servicemen, soldiers, battlegroups, sever battlegroup, yug battlegroup, zapad battlegroup, vostok battlegroup, tsentr battlegroup, dnepr battlegroup
Russian Forces Deliver Retaliatory Strike Against Ukraine's Military-Industrial Complex Enterprises
MOSCOW (Sputnik) - Russian troops launched a retaliatory strike overnight on military enterprises used by Ukrainian militants, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
"A massive strike was carried out with long-range precision weapons launched from ground, air, and sea, as well as strike unmanned aerial vehicles, on enterprises of Ukraine's military-industrial complex," the ministry said in a statement.
Russian soldiers also struck Ukrainian energy facilities and military airfields, the ministry added.
Russia's Vostok battlegroup
has eliminated over 360 Ukrainian soldiers
Ukraine has also lost over 335 soldiers in battles with the Tsentr battlegroup
, over 180 soldiers in battles with Russia's Zapad battlegroup
, over 200 soldiers in battles with the Sever battlegroup
, up to 200 in battles with the Yug battlegroup
and up to 40 in battles with the Dnepr battlegroup