International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260307/russian-forces-deliver-retaliatory-strike-against-ukraines-military-industrial-complex-enterprises-1123782633.html
Russian Forces Deliver Retaliatory Strike Against Ukraine's Military-Industrial Complex Enterprises
Russian Forces Deliver Retaliatory Strike Against Ukraine's Military-Industrial Complex Enterprises
Sputnik International
Russian troops launched a retaliatory strike overnight on military enterprises used by Ukrainian militants, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
2026-03-07T10:14+0000
2026-03-07T10:14+0000
russia's special operation in ukraine
ukraine
russia
russian defense ministry
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/02/0f/1116804834_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_389af0cc95c800deac735ee2b5f74bf4.jpg
"A massive strike was carried out with long-range precision weapons launched from ground, air, and sea, as well as strike unmanned aerial vehicles, on enterprises of Ukraine's military-industrial complex," the ministry said in a statement.Russian soldiers also struck Ukrainian energy facilities and military airfields, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260306/russian-forces-liberate-sosnovoye-settlement-in-dpr-1123775556.html
ukraine
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/02/0f/1116804834_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_e0bf61e042756779e8107486807763b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russia, ukraine, russian ministry of defense, special military operation, liberation, losses, servicemen, soldiers, battlegroups, sever battlegroup, yug battlegroup, zapad battlegroup, vostok battlegroup, tsentr battlegroup, dnepr battlegroup
russia, ukraine, russian ministry of defense, special military operation, liberation, losses, servicemen, soldiers, battlegroups, sever battlegroup, yug battlegroup, zapad battlegroup, vostok battlegroup, tsentr battlegroup, dnepr battlegroup

Russian Forces Deliver Retaliatory Strike Against Ukraine's Military-Industrial Complex Enterprises

10:14 GMT 07.03.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Go to the mediabankRussian servicemen take part in a training exercise amid Russia's military operation in Ukraine
Russian servicemen take part in a training exercise amid Russia's military operation in Ukraine - Sputnik International, 1920, 07.03.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Go to the mediabank
Subscribe
MOSCOW (Sputnik) - Russian troops launched a retaliatory strike overnight on military enterprises used by Ukrainian militants, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
"A massive strike was carried out with long-range precision weapons launched from ground, air, and sea, as well as strike unmanned aerial vehicles, on enterprises of Ukraine's military-industrial complex," the ministry said in a statement.
Russian soldiers also struck Ukrainian energy facilities and military airfields, the ministry added.
Russia's Vostok battlegroup has eliminated over 360 Ukrainian soldiers
Ukraine has also lost over 335 soldiers in battles with the Tsentr battlegroup, over 180 soldiers in battles with Russia's Zapad battlegroup, over 200 soldiers in battles with the Sever battlegroup, up to 200 in battles with the Yug battlegroup and up to 40 in battles with the Dnepr battlegroup
Russian servicemen of the Tsentr Battlegroup - Sputnik International, 1920, 06.03.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Forces Liberate Sosnovoye Settlement in Donetsk People's Republic
Yesterday, 09:45 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
- Sputnik InternationalLIVE UPDATES: Middle East Tensions Mount After Strikes on Iran – Day 54 March, 04:29 GMT
New firstOld first
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала