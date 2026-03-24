https://sputnikglobe.com/20260324/us-b-52-strategic-bomber-sends-distress-signal-over-uk--flightradar24-1123886150.html
US B-52 Strategic Bomber Sends Distress Signal Over UK- Flightradar24
US B-52 Strategic Bomber Sends Distress Signal Over UK- Flightradar24
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A US B-52 strategic bomber has sent a distress signal over the UK, the Flightradar24 portal reported on Tuesday.
2026-03-24T10:48+0000
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A Boeing B-52H Stratofortress sent a 7700 (emergency situation) signal east of Bristol, the portal read.
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US B-52 Strategic Bomber Sends Distress Signal Over UK- Flightradar24
MOSCOW (Sputnik) - A US B-52 strategic bomber has sent a distress signal over the UK, the Flightradar24 portal reported on Tuesday.
A Boeing B-52H Stratofortress sent a 7700 (emergency situation) signal east of Bristol, the portal read.