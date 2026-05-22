Sputnik International
Swedish Prime Minister Says NATO Should Help Ukraine ‘Direct’ Its Drones
2026-05-22T03:16+0000
2026-05-22T04:16+0000
Swedish Prime Minister Says NATO Should Help Ukraine ‘Direct’ Its Drones

03:16 GMT 22.05.2026 (Updated: 04:16 GMT 22.05.2026)
Swedish Prime Minister Ulf Kristersson said that NATO should assist Ukraine in guiding its drones, commenting on incidents involving Ukrainian drones flying into alliance countries.
Ukrainian drones have previously flown repeatedly over Finland and the Baltic states. On Tuesday, Estonian Defense Minister Hanno Pevkur said that a Romanian fighter jet shot down a Ukrainian drone over Estonia.
"We should ... help the Ukrainians as much as we can to help them direct their attacks in the right directions," Kristersson said at a joint press conference with NATO Secretary General Mark Rutte in Sweden on Thursday.
On Tuesday, Russia's Foreign Intelligence Service (SVR) said that the Ukrainian military command was preparing a series of new attacks against Russia’s rear regions. Ukraine intends to launch drones from the territory of the Baltic states in order to reduce flight time, the SVR added.
On Thursday, the Russian envoy to the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Dmitry Polyansky, said that NATO's military activity near Russia's borders reached Cold War levels.
