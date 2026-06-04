https://sputnikglobe.com/20260604/cuba-mulls-creating-financial-institutions-to-support-russian-business---senior-official-1124254214.html
Cuba Mulls Creating Financial Institutions to Support Russian Business - Senior Official
Cuba Mulls Creating Financial Institutions to Support Russian Business - Senior Official
Sputnik International
Cuba is considering creating financial and banking institutions to assist Russian business operating on the Caribbean island, Cuban Deputy Prime Minister Oscar Perez-Oliva Fraga said on Thursday.
2026-06-04T09:03+0000
2026-06-04T09:03+0000
2026-06-04T09:03+0000
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"We believe that it is necessary to create financial and banking institutions in Cuba that will be able to provide direct assistance to Russian businesses," Perez-Oliva Fraga said during the Russia-Cuba business dialogue at the 2026 St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF). The 2026 SPIEF is taking place in the western Russian city of St. Petersburg from June 3-6. RIA Novosti is the general information partner of the forum.
https://sputnikglobe.com/20260603/russia-vows-unwavering-solidarity-with-cuba-amid-storm-of-external-pressure---lavrov-1124242821.html
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russia, cuba, caribbean, business
russia, cuba, caribbean, business
Cuba Mulls Creating Financial Institutions to Support Russian Business - Senior Official
ST. PETERSBURG (Sputnik) - Cuba is considering creating financial and banking institutions to assist Russian business operating on the Caribbean island, Cuban Deputy Prime Minister Oscar Perez-Oliva Fraga said on Thursday.
"We believe that it is necessary to create financial and banking institutions in Cuba that will be able to provide direct assistance to Russian businesses," Perez-Oliva Fraga said during the Russia-Cuba business dialogue at the 2026 St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF).
The 2026 SPIEF is taking place in the western Russian city of St. Petersburg from June 3-6. RIA Novosti is the general information partner of the forum.