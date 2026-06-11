International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260611/fsb-arrests-ukrainian-paid-hitman-tasked-with-killing-russian-soldier-1124296010.html
FSB Arrests Ukrainian-Paid Hitman Tasked With Killing Russian Soldier 
FSB Arrests Ukrainian-Paid Hitman Tasked With Killing Russian Soldier 
Sputnik International
Ukraine’s special services recruited a fugitive saboteur hiding from criminal prosecution inside the EU, Russia’s Federal Security Service (FSB) has revealed. 
2026-06-11T07:28+0000
2026-06-11T07:28+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
federal security service
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e7/09/07/1113174802_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_159345c36efc746f2e9c55534510705f.jpg
In February 2026, they dispatched him to the Moscow region with a single order: shoot a Russian soldier.In return, his handlers promised to secure refugee status for him in Europe.
https://sputnikglobe.com/20260610/russia-shoots-down-ukraines-four-long-range-flamingo-cruise-missiles-766-uavs-1124292265.html
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e7/09/07/1113174802_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_3ba8b4aaa7732f7781c5e0de6d62d7f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russia, ukraine, federal security service
russia, ukraine, federal security service

FSB Arrests Ukrainian-Paid Hitman Tasked With Killing Russian Soldier 

07:28 GMT 11.06.2026
© Sputnik / Dmitry MakeevFSB Special Forces in Action
FSB Special Forces in Action - Sputnik International, 1920, 11.06.2026
© Sputnik / Dmitry Makeev
Subscribe
Ukraine’s special services recruited a fugitive saboteur hiding from criminal prosecution inside the EU, Russia’s Federal Security Service (FSB) has revealed. 
In February 2026, they dispatched him to the Moscow region with a single order: shoot a Russian soldier.
In return, his handlers promised to secure refugee status for him in Europe.
Combat operations of the Grad MLRS of the Tsebtr Battlegroup - Sputnik International, 1920, 10.06.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Shoots Down Four Ukrainian Long-Range Flamingo Cruise Missiles and 766 UAVs
Yesterday, 09:41 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала