https://sputnikglobe.com/20260611/fsb-arrests-ukrainian-paid-hitman-tasked-with-killing-russian-soldier-1124296010.html
FSB Arrests Ukrainian-Paid Hitman Tasked With Killing Russian Soldier
FSB Arrests Ukrainian-Paid Hitman Tasked With Killing Russian Soldier
Sputnik International
Ukraine’s special services recruited a fugitive saboteur hiding from criminal prosecution inside the EU, Russia’s Federal Security Service (FSB) has revealed.
2026-06-11T07:28+0000
2026-06-11T07:28+0000
2026-06-11T07:28+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
federal security service
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e7/09/07/1113174802_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_159345c36efc746f2e9c55534510705f.jpg
In February 2026, they dispatched him to the Moscow region with a single order: shoot a Russian soldier.In return, his handlers promised to secure refugee status for him in Europe.
https://sputnikglobe.com/20260610/russia-shoots-down-ukraines-four-long-range-flamingo-cruise-missiles-766-uavs-1124292265.html
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e7/09/07/1113174802_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_3ba8b4aaa7732f7781c5e0de6d62d7f6.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia, ukraine, federal security service
russia, ukraine, federal security service
FSB Arrests Ukrainian-Paid Hitman Tasked With Killing Russian Soldier
Ukraine’s special services recruited a fugitive saboteur hiding from criminal prosecution inside the EU, Russia’s Federal Security Service (FSB) has revealed.
In February 2026, they dispatched him to the Moscow region with a single order: shoot a Russian soldier.
In return, his handlers promised to secure refugee status for him in Europe.