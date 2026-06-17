https://sputnikglobe.com/20260617/belarus-strongly-condemns-attack-on-bus-carrying-belarusian-citizens---foreign-ministry-1124322519.html
Belarus Strongly Condemns Attack on Bus Carrying Belarusian Citizens - Foreign Ministry
Belarus Strongly Condemns Attack on Bus Carrying Belarusian Citizens - Foreign Ministry
Sputnik International
The Belarusian Foreign Ministry strongly condemns the attack on a bus carrying Belarusian citizens in Russia's Bryansk Region, Belarusian Foreign Ministry spokesman Ruslan Varankov said on Wednesday.
2026-06-17T12:27+0000
2026-06-17T12:27+0000
2026-06-17T12:27+0000
world
belarus
belarusian foreign ministry
ukraine
russia
bryansk region
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/04/14/1121899180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b5dbee265360d1833499b280f7fee6f.jpg
Earlier in the day, acting governor Egor Kovalchuk said that Ukraine attacked a bus carrying a youth football team from the city of Gomel in Belarus near Russia's Bryansk, killing one woman and injuring seven people, including four children. Belarus demands an exhaustive explanation from the Ukrainian side over the attack on Belarusian citizens, the spokesman said.
https://sputnikglobe.com/20260617/ukraine-attacks-bus-with-youth-football-players-from-belarus-near-bryansk---acting-governor-1124322154.html
belarus
ukraine
russia
bryansk region
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/04/14/1121899180_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_2c236d5c11bd6c492e561dbe1c7f329e.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belarus, belarusian foreign ministry, ukraine, russia, bryansk region
belarus, belarusian foreign ministry, ukraine, russia, bryansk region
Belarus Strongly Condemns Attack on Bus Carrying Belarusian Citizens - Foreign Ministry
MINSK (Sputnik) - The Belarusian Foreign Ministry strongly condemns the attack on a bus carrying Belarusian citizens in Russia's Bryansk Region, Belarusian Foreign Ministry spokesman Ruslan Varankov said on Wednesday.
Earlier in the day, acting governor Egor Kovalchuk said that Ukraine attacked a bus carrying a youth football team from the city of Gomel in Belarus near Russia's Bryansk, killing one woman and injuring seven people, including four children.
"We strongly condemn the attack on a bus carrying Belarusian citizens, including children, in the Bryansk Region of Russia," Varankov told a briefing.
Belarus demands an exhaustive explanation from the Ukrainian side over the attack on Belarusian citizens, the spokesman said.
"We regard this as another act of terrorism against the civilian population," Varankov said.