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https://sputnikglobe.com/20260617/belarus-strongly-condemns-attack-on-bus-carrying-belarusian-citizens---foreign-ministry-1124322519.html
Belarus Strongly Condemns Attack on Bus Carrying Belarusian Citizens - Foreign Ministry
Belarus Strongly Condemns Attack on Bus Carrying Belarusian Citizens - Foreign Ministry
Sputnik International
The Belarusian Foreign Ministry strongly condemns the attack on a bus carrying Belarusian citizens in Russia's Bryansk Region, Belarusian Foreign Ministry spokesman Ruslan Varankov said on Wednesday.
2026-06-17T12:27+0000
2026-06-17T12:27+0000
world
belarus
belarusian foreign ministry
ukraine
russia
bryansk region
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Earlier in the day, acting governor Egor Kovalchuk said that Ukraine attacked a bus carrying a youth football team from the city of Gomel in Belarus near Russia's Bryansk, killing one woman and injuring seven people, including four children. Belarus demands an exhaustive explanation from the Ukrainian side over the attack on Belarusian citizens, the spokesman said.
https://sputnikglobe.com/20260617/ukraine-attacks-bus-with-youth-football-players-from-belarus-near-bryansk---acting-governor-1124322154.html
belarus
ukraine
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belarus, belarusian foreign ministry, ukraine, russia, bryansk region
belarus, belarusian foreign ministry, ukraine, russia, bryansk region

Belarus Strongly Condemns Attack on Bus Carrying Belarusian Citizens - Foreign Ministry

12:27 GMT 17.06.2026
© AP Photo / Roman ChopUkrainian servicemen prepare a Vampire attack drone near the front line in the Donetsk region, Ukraine, Saturday, Feb. 8, 2025.
Ukrainian servicemen prepare a Vampire attack drone near the front line in the Donetsk region, Ukraine, Saturday, Feb. 8, 2025. - Sputnik International, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Roman Chop
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MINSK (Sputnik) - The Belarusian Foreign Ministry strongly condemns the attack on a bus carrying Belarusian citizens in Russia's Bryansk Region, Belarusian Foreign Ministry spokesman Ruslan Varankov said on Wednesday.
Earlier in the day, acting governor Egor Kovalchuk said that Ukraine attacked a bus carrying a youth football team from the city of Gomel in Belarus near Russia's Bryansk, killing one woman and injuring seven people, including four children.
"We strongly condemn the attack on a bus carrying Belarusian citizens, including children, in the Bryansk Region of Russia," Varankov told a briefing.
Belarus demands an exhaustive explanation from the Ukrainian side over the attack on Belarusian citizens, the spokesman said.
"We regard this as another act of terrorism against the civilian population," Varankov said.
A drone - Sputnik International, 1920, 17.06.2026
Russia
Ukraine Attacks Bus With Youth Football Players From Belarus - Acting Governor
10:04 GMT
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